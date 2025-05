Società della Salute: sulla perdita di finanziamenti pretendiamo chiarezza. Ad esser tagliati sono sempre gli ultimi

Apprendiamo da un comunicato della Società della Salute che l’Assemblea dei Soci ha approvato, a maggioranza, la delibera di recesso da due progetti destinati alla marginalità grave rinunciando a finanziamenti superiori a un milione e ottocentomila euro.

Erano un asse strategico del PNRR, i programmi relativi a Housing First e Stazioni di Posta: servizi tanto cruciali che il Fermo Posta è un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali. Erano progetti che avrebbero garantito i servizi minimi per la dignità delle persone ( un luogo in cui ritirare la posta, fare la doccia, confrontarsi con operatori ed operatrici,) e che avrebbero permesso l’uscita dalla marginalità ( una rete di appartamenti in cui essere autonomi e vivere stabilmente).

Lo avevamo già detto a proposito della decisione della SdS di non rinnovare la convenzione del progetto Homeless: a fare le spese della pessima gestione del “conflitto” tra Comune di Pisa e Società della Salute saranno le persone più fragili, che non contano e magari non nemmeno possono votare. Le nostre previsioni si sono rivelate purtroppo vere.

Se quanto dichiarato nel comunicato della SdS è vero, il Comune di Pisa ha una responsabilità pesantissima che dovrà chiarire davanti alla cittadinanza attiva e all’intera comunità: non esiste alcuna giustificazione plausibile che possa spiegare, in una situazione già grave, la rinuncia a sviluppare servizi tanto importanti. Su questo presenteremo un question time nel consiglio comunale di giovedì prossimo.

Ma al contempo la domanda che ci poniamo davanti a questa gravissima situazione è : perché la Società della Salute è stata zitta e inerte e nulla ha fatto per salvare risorse così importanti? Perchè non ha fatto un appello alla città, perché non ha denunciato per tempo il pericolo di una rinuncia così importante? Perché non ha informato la Consulta, le organizzazioni sociali e del terzo settore, perché nelle innumerevoli sedute della Commissione Consiliare non ha proferito parola?

In una precedente comunicazione scrivevamo : gli ultimi saranno i primi, ad essere tagliati. E’ proprio vero, perché i nostri diritti sociali sono in mano a chi non sa e non vuole garantirli.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

