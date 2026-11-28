All’indomani della giornata contro la violenza sulle donne assistiamo ancora una volta in una sede pubblica sui social a insulti e offese discriminatorie contro la docente di Storia dei Paesi Islamici e di Islamologia dell’Università di Pisa, Renata Pepicelli.
Insulti da cui traspariva chiaramente anche una matrice razzista.
Esprimiamo la nostra solidarietà a Pepicelli, bersaglio di queste violenze per aver organizzato una visita didattica con studentesse e studenti alla moschea guidati dall’imam Mohammad Khalil per un dialogo aperto con la comunità, e alla comunità stessa, oggetto di violenti attacchi razzisti in seguito all’iniziativa.
Una città in comune