Solidarietà a Sibel Yigitalp, ex parlamentare turca del partito di opposizione HDP, costretta all’esilio

In Turchia sistematica è l’accanita persecuzione da parte del regime di Erdogan di chiunque rivendichi il rispetto di principi di democrazia. Le condanne colpiscono rappresentanti politici democraticamente eletti, giornalisti, appartenenti a minoranze etniche e religiose. Nel luglio del 2021 il Governo turco ha dichiarato il ritiro dalla Convenzione di Istanbul.

Negli ultimi anni Una Città in Comune si è impegnata costantemente per denunciare questa situazione e stabilire contatti con le più importanti realtà che operano per la democrazia in quel paese.

Negli scorsi anni, per sua iniziativa, il Consiglio comunale di Pisa ha espresso solidarietà alle municipalità curde in lotta contro l’ISIS e ha attuato l’incontro con la deputata del Partito Democratico dei Popoli (HDP) Tugba Hezer.

Nel giugno del 2020 UCIC ha presentato, grazie al consigliere Auletta, una mozione a sostegno dell’HDP e di condanna per la repressione del Governo della Turchia, perché il Consiglio comunale sollecitasse lo stesso Governo italiano a esercitare pressioni tanto presso le istituzioni europee quanto presso quelle turche per determinare la fine degli attacchi nei confronti delle municipalità guidate da esponenti dell’HDP e dei provvedimenti emergenziali rivolti contro gli enti locali, e la liberazione delle persone detenute per ragioni politiche.

Non cesseranno le nostre iniziative a sostegno del Partito Democratico dei Popoli, espressione di quelle forme di democrazia dal basso che corrispondono al nostro ideale e alla nostra stessa azione politica.

Esprimiamo, dunque, la massima solidarietà a Sibel Yigitalp – ex parlamentare in Turchia, privata dell’immunità e condannata al carcere, come altri suoi compagni, in quanto membro del partito di opposizione HDP e costretta per questo all’esilio in Germania, che è stata presente venerdì 4 febbraio a Firenze, per un incontro organizzato dall’associazione Toscana Kurdistan.

Una città in comune

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...