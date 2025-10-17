Solidarietà a Sigfrido Ranucci, a difesa della libertà di informazione

L’attentato contro Sigfrido Ranucci è un fatto gravissimo, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Colpisce un giornalista che da anni svolge il proprio lavoro con coraggio, rigore e passione, raccontando ciò che molti preferirebbero tenere nascosto.

Un episodio che non può lasciare indifferenti, perché riguarda tuttə: la libertà di informazione è uno dei pilastri della nostra democrazia.

Da tempo assistiamo a un clima sempre più pesante nei confronti del giornalismo d’inchiesta. Le voci scomode vengono isolate, screditate, messe all’angolo. Campagne diffamatorie, attacchi personali, pressioni politiche e istituzionali stanno erodendo il terreno su cui si fonda un’informazione libera e indipendente.

Non è una novità purtroppo: la storia del nostro Paese è segnata da nomi come Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Giuseppe Fava e tanti altri che hanno pagato con la vita la scelta di non voltarsi dall’altra parte. Prima della violenza, quasi sempre, arrivano la delegittimazione, l’isolamento, il silenzio delle istituzioni.

A Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report va tutta la nostra solidarietà e vicinanza.

Nessuna intimidazione potrà fermare chi ha scelto di cercare la verità e di raccontarla. Difendere chi informa significa difendere la libertà di tuttə.

