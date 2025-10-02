Solidarietà ai compagni e alle compagne di Lucca

Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai militanti di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo indagati dopo la manifestazione del 22 settembre a Lucca in occasione dello sciopero generale e generalizzato contro il genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Si tratta di un chiaro atto di repressione in una giornata in cui in tutta Italia sono state bloccate le infrastrutture di trasporto.

Le indagini sono scattate infatti nei confronti di compagni e compagne per aver fermato la circolazione nella stazione di Lucca. Le imputazioni sono: blocco ferroviario e blocco stradale.

Questo attacco al diritto a manifestare si inserisce nel più generale disegno repressivo della destra, che ha colpito anche gli studenti e le studentesse a Milano che sono stati messi agli arresti domiciliari e quelli di Brescia che hanno subito perquisizioni in casa, e che cerca così di criminalizzare qualsiasi pratica di lotta. Il reato di blocco stradale è uno strumento che la destra usa di fatto come mezzo di repressione politica, sapendo bene che il blocco stradale è da sempre una forma di lotta dei movimenti e dei sindacati. Una forma di lotta che sta mostrando ancora una volta tutta la sua efficacia e proprio per questo va depotenziata attraverso il diritto penale e con l’introduzione di reati “su misura”, da ultimo con il DL Sicurezza.

Continuiamo a tenere alta l’attenzione: questi non sono fatti isolati, e ora più che mai è necessario mobilitarsi e sostenere compagni e compagne.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

