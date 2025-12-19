Solidarietà al centro sociale Askatasuna: no allo sgombero dei centri sociali

I luoghi occupati non sono semplicemente spazi fisici sottratti all’abbandono o alla speculazione: sono laboratori politici e sociali, punti di condensazione di bisogni, conflitti e desideri collettivi che difficilmente trovano cittadinanza nei canali istituzionali. In questi spazi si sperimentano pratiche di mutualismo, si costruiscono reti di solidarietà, si producono cultura e contro-narrazioni, si dà voce ad una pluralità soggettività. L’occupazione diventa così un atto di riappropriazione: del territorio, del tempo, delle relazioni, ma soprattutto della possibilità di immaginare e praticare forme diverse di convivenza sociale.

I centri sociali rappresentano, in questo senso, veri e propri presìdi di emancipazione. Liberano gli spazi dalla logica del profitto e li restituiscono all’uso collettivo, trasformandoli in luoghi attraversabili, aperti, capaci di rispondere a bisogni reali: dall’abitare alla cultura, dall’organizzazione politica al sostegno reciproco. È proprio questa funzione che li rende scomodi. Non solo per ciò che “occupano” materialmente, ma anche per ciò che rendono visibile: il conflitto sociale, le disuguaglianze strutturali, l’assenza di risposte adeguate da parte delle istituzioni.

In questo quadro, tutta la nostra solidarietà va all’Askatasuna. Lo sgombero manu militari di questa mattina del centro sociale torinese non è un episodio isolato, ma si inserisce come un ulteriore tassello in una più ampia escalation di una strategia repressiva contro le lotte sociali in questo paese. Una strategia che tenta di risolvere con la forza questioni politiche e sociali, colpendo spazi e percorsi che da anni producono partecipazione, conflitto e alternativa.

Sgomberare un luogo come Askatasuna significa provare a cancellare una storia collettiva, a interrompere processi sociali vivi, a lanciare un messaggio intimidatorio a chiunque provi a organizzarsi fuori dai recinti consentiti. Ma l’esperienza insegna che le idee, le pratiche e le relazioni non si sgomberano. La liberazione degli spazi è prima di tutto un fatto politico e sociale, e continua ogni volta che una comunità decide di non arretrare, di difendere e reinventare i propri luoghi di emancipazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...