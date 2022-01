Solidarietà al consigliere Ciccio Auletta per la querele intimidatoria dell’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi

Dopo la notizia diffusa dalla stampa sulla querela per diffamazione che Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha fatto nei confronti del nostro consigliere comunale Ciccio Auletta, vi sono state molte dichiarazioni di solidarietà e sostegno che a Ciccio Auletta.

03 Gennaio , 19:09

(ANSA) – PISA, 03 GEN – “Solidarietà al consigliere comunale Francesco Auletta (Una città in Comune – Prc – Pisa possibile) e al consigliere regionale Diego Petrucci (Fdi) per la querela ricevuta dall’ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi. Senza entrare nel merito della vicenda, la giustizia farà il suo corso, auspico che il dibattito pubblico sul futuro del nostro sistema aeroportuale rientri nei canoni del giusto confronto e nel rispetto delle diverse posizioni”. Lo afferma il sindaco di Pisa, Michele Conti, intervenendo sulla vicenda legale che coinvolge i due politici pisani denunciati nei mesi scorsi da Naldi per diffamazione, e per i quali ora deve pronunciarsi il gip del tribunale di Pisa. Il manager della società aeroportuale aveva deciso di adire le vie legali dopo alcuni post pubblicati sui social network da alcuni esponenti politici e sindacali (tra i querelati vi è anche un delegato sindacale della Uil e il portavoce di Firenze città aperta, Massimo Torelli) in seguito alle polemiche scoppiate per le dichiarazioni di Naldi che, nel 2020, aveva deciso di interrompere “le relazioni istituzionali con il Comune di Pisa”, dopo l’approvazione unanime di una mozione del consiglio comunale pisano contro la realizzazione della nuova pista di Peretola. La procura di Pisa non ha ravvisato reati nelle affermazioni di politici e sindacalista e ha chiesto l’archiviazione, ma Naldi ha fatto opposizione e ora spetta al gip prendere una decisione. Intanto, però Conti, osserva che “consiglieri comunali e regionali hanno piena agibilità politica per esprimersi anche in maniera critica sulle scelte dell’azienda, sia nell’ambito del mandato ricevuto dagli elettori, sia in qualità di componenti degli organi assembleari di due enti pubblici, il Comune di Pisa e la Regione Toscana, che detengono quote di Toscana Aeroporti”. Il sindaco pisano auspica che “su un tema così delicato come il futuro del sistema aeroportuale toscano, si possa tornare a riprendere un dialogo istituzionale proficuo e improntato alla correttezza”. (ANSA).

Maggioranza e opposizione unite: “Naldi ritiri le querele a Petrucci e Auletta”

I membri della seconda commissione di controllo e garanzia del comune di Pisa (Olivia Picchi, PD, presidente; Riccardo Buscemi, Forza Italia, vicepresidente; Gabriele Amore, M5S; Paolo Cognetti, Lega Pisa; Giulia Gambini, FDI Pisa nel Cuore; Manuel Laurora, Gruppo Misto; Antonio Veronese, Patto Civico) esprimono sostegno e solidarietà ai due consiglieri querelati per diffamazione da Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti.

