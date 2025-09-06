Solidarietà al Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli per le minacce subite

Esprimiamo la nostra solidarietà al Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli che ha ricevuto vili minacce per aver svolto il suo dovere consentendo di organizzare la cerimonia e la sepoltura della giovane palestinese Marah, morta a Pisa 36 ore dopo essere stata evacuata da Gaza il 14 Agosto.

Marah è stata uccisa dallo stato di Israele. Marah è una delle tante vittime del genocidio in Palestina, supportato e reso possibile dalla complicità di istituzioni, governi e aziende che continuano direttamente e indirettamente ad armare Israele e a rendere possibile questo massacro.

Le minacce al Sindaco Cecchelli sono un ennesimo esempio della campagna sionista che prova ogni giorno ad oscurare la verità atroce di una strage che si sta compiendo sotto i nostri occhi e alla quale dobbiamo con tutta la nostra forza, contro ogni intimidazione, continuare a dare voce.

