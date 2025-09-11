Solidarietà e appoggio al Gruppo Autonomo Portuale di Livorno sulla proposta di blocco del porto

Questa mattina abbiamo partecipato all’assemblea aperta promossa dai Gruppo Autonomo Portuale di Livorno per portare la solidarietà, il sostegno e la nostra disponibilità come “Una città in comune” a costruire il blocco del porto e della Toscana

In questi giorni abbiamo sostenuto tutte le iniziative a supporto della Global Sumud Flottiglia.

Dopo l’attacco terroristico israeliano alla nave madre a Tunisi che voleva scoraggiare la partenza, a Pisa 3.000 persone hanno bloccato la stazione e poi, con un passaparola indignato e determinato, un altro migliaio di persone ha sfilato l’altra sera per la città, mantenendo alta l’attenzione su questa vicenda.

La nostra solidarietà non è solo per la Flottiglia, espressione di una mobilitazione dal basso che cresce ogni giorno a fianco del popolo palestinese e che rischia la vita per portare aiuti umanitari ad un popolo sotto embargo da anni e oggetto di un genocidio criminale da parte di Israele con la piena complicità del Governo Meloni.

Sosteniamo la lotta dei portuali da Genova a Ravenna passando ovviamente per Livorno. Dal 2015 denunciamo gli investimenti nella ferrovia che da Livorno arriva alla base militare di Camp Darby, devastando il parco di San Rossore, per il trasporto di carichi di morte. Abbiamo denunciato l’allargamento dei canali dei Navicelli, un altro canale per il traffico di armi,voluto e sostenuto dalla Società di Servizi Nato e il ruolo strategico dell’aeroporto militare, dove la 46 brigata dietro la facciata di inconsistenti aiuti umanitari continua ad avere un ruolo chiave nella logistica della guerra globale.

La lotta dei portuali e la loro capacità di bloccare i porti sono cruciali, perché se il porto viene bloccato non ci sono armi da caricare e scaricare, né treni o camion da far partire. Per questo, continueremo a sostenere tutte le manifestazioni a Pisa e in Italia per il blocco delle infrastrutture, e lavoriamo per coordinarci al fine supportare la Flottiglia e dire al Governo che questo sistema di guerra, sfruttamento e autoritarismo deve interrompersi subito.

Blocchiamo tutto!

