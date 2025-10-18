Sopralluogo alle sedi dei Vigili del Fuoco all’interno dell’aeroporto: Toscana Aeroporti vieta l’accesso alla Seconda Commissione di Controllo e Garanzia

Toscana Aeroporti non autorizza la Seconda Commissione di Controllo e Garanzia del Comune di Pisa – che è socio della stessa Toscana Aeroporti – ad accedere alle aree interne dell’aeroporto per un sopralluogo presso le sedi dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo pisano.

Una richiesta emersa a seguito di una serie di audizioni promosse in Commissione dal nostro gruppo consiliare, insieme ai sindacati dei Vigili del Fuoco, e assunta all’unanimità da tutte le forze politiche che compongono la Commissione.

È questo ciò che stiamo apprendendo in questi minuti in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia, con il diniego firmato da Roberto Naldi in persona.

Si tratta di una provocazione, l’ennesima da parte di Toscana Aeroporti, che vuole ancora una volta sancire che nessuno si deve permettere di esercitare alcun controllo o di mettere il naso nei suoi affari.

Ma anche questa volta, così come quando ci portarono in tribunale insieme a Massimo Torelli di Firenze Città Aperta per aver esercitato il diritto di critica nei loro confronti, Toscana Aeroporti commette un gravissimo errore.

La società non può in alcun modo impedire a una commissione del Comune di Pisa di effettuare un sopralluogo presso le sedi dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo aeroportuale.

Di fronte all’ennesima figuraccia che Toscana Aeroporti si appresta a fare, sarebbe opportuno che ritornasse immediatamente sui propri passi.

Da parte nostra, proporremo subito in sede istituzionale tutte le azioni necessarie per far valere i nostri diritti di accesso e di controllo.

