Sorvegliati e puniti: così la giunta Conti criminalizza la socialità

Con l’ennesima ordinanza, la giunta Conti torna a colpire la socialità giovanile e popolare nel centro di Pisa, continuando la sua guerra ideologica alla cosiddetta “mala movida”. Dietro la retorica della sicurezza, si nasconde un progetto chiaro: trasformare le piazze in spazi sorvegliati e selettivi, accessibili solo a chi consuma, senza alcuna cura di chi le piazze e le strade del centro le vive e le attraversa e non le “utilizza” come si legge nell’ordinanza stessa.

La nuova ordinanza, oltre a limitare gli orari dei locali, autorizza le Forze di Polizia a chiudere le piazze in caso di “sovraffollamento” – salvo garantire l’accesso a chi ha prenotato nei locali: chi paga entra, gli altri fuori. In parallelo, il Comune spalanca le porte al business della vigilanza privata, delegando il controllo dello spazio pubblico a soggetti privati legati da contratti con l’amministrazione.

Si tratta dell’ennesimo provvedimento emergenziale e repressivo, simile a quelli già bocciati dal TAR e costati soldi pubblici. Nessuna proposta per creare spazi di aggregazione liberi dal consumo, né per affrontare realmente l’abuso di alcol: solo misure “spot”, che criminalizzano la socialità spontanea e favoriscono modelli urbani escludenti, piuttosto che favorire lo sviluppo culturale e artistico a cui si accompagnano dinamiche positive e gioiose della socialità.

Allo stesso tempo, questa amministrazione continua a ignorare i problemi reali del centro storico: il caro affitti, legato anche alla proliferazione degli affitti brevi, oltre che all’assenza di un piano per garantire il diritto alla casa; la desertificazione del centro storico, con tappeti rossi stesi all’ennesimo supermercato mentre il piccolo commercio resta in sofferenza, la mancanza sistematica di luoghi di aggregazione. Una politica miope e autoritaria che difende gli interessi privati e mai il bene comune.

Leggi qui l’ordinanza urgente per contrastare la mala movida

Mi piace: Mi piace Caricamento...