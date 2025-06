Sostegno di Una Città in Comune al Toscana Pride

Come parte del nostro percorso come soggetto politico alleato, diamo il nostro sostegno al Toscana Pride. Ne riconosciamo il valore di momento e spazio politico, luogo di conflitto ma anche di convergenza, una delle molte pratiche che la comunità LGBTQ+ ha sviluppato nel tempo come forma di lotta per i diritti, ma anche di riappropriazione dello spazio pubblico in una società che la vorrebbe silenziosa o la vorrebbe cancellare. Il Pride è il momento politico dell’orgoglio, della liberazione, per qualcun*, lo sappiamo bene, è ancora una delle poche occasioni che ha per vivere apertamente la propria identità.

Siamo in una fase storica in cui le destre sono sempre più forti a livello globale. Il clima di violenza aumenta, nel discorso pubblico e nelle politiche. Lo vediamo nella sistematica campagna d’odio che la destra di Trump sta conducendo contro le persone trans, lo vediamo in Europa con la criminalizzazione di fatto dei Pride in Ungheria o le politiche del nostro governo, impegnato più a proteggere i bambini a scuola dal presunto pericolo del “gender” che a garantirne davvero i diritti con politiche sociali adeguate in un Paese sempre più povero.

Questa violenza si percepisce sempre di più anche a livello sociale. Solo a Pisa in meno di un mese è arrivata notizia di ben due aggressioni di stampo omofobo in città.

In uno scenario come questo, momenti come quelli dei Pride assumono un valore ancora più forte. Questo vale anche nel nostro Paese, che ha ancora molti passi da compiere nella direzione di un pieno superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere. La sua storia recente lo dimostra chiaramente. Il 5 aprile 1972 decine di attivisti si riunirono a Sanremo per protestare contro il Congresso internazionale sulle devianze sessuali, un convegno di psichiatri che sostenevano le terapie riparative per l’omosessualità. Nello stesso anno, avviene il licenziamento dell’attivista del F.U.O.R.I. e insegnante Mariasilvia Spolato dopo il suo coming out pubblico come donna lesbica.

La prima e unica legge che riguarda il riconoscimento legale dell’identità delle persone trans è del 1982.

La cancellazione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte dell’OMS non arriverà invece fino al 17 maggio 1990.

Sono fatti e conquiste vicinissimi nel tempo, indice di una società che è solo all’inizio di quello che è un percorso di trasformazione che dovrà essere radicale e profondo.

Come forza politica di sinistra, ci sentiamo chiamat* ad essere alleati di questa trasformazione profonda, nelle istituzioni, nei movimenti, all’interno del nostro spazio politico, in cui non possiamo mai smettere di metterci in discussione e imparare. Nella nostra città adesso governa la destra, sempre pronta ad ammiccare al mondo ProVita

Ma sappiamo che la nostra città è altro. A Pisa nel 1979 c’è stato uno dei primi Pride in Italia. La nostra città deve essere erede di quell’energia, di quella lotta, e sicuramente non appartiene ad una destra che è destinata a passare. Infine, nella piattaforma politica del Pride toscano ci sono elementi e temi che in questa fase storica per noi risuonano forti e necessari: il rifiuto della violenza della guerra, dell’escalation bellica, la denuncia del “rainbow washing” che Israele usa sistematicamente per legittimare la propria azione coloniale e la violenza genocida contro il popolo palestinese.

Sentiamo di essere chiamat* ora più che mai a convergere. Ogni lotta è nelle altre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...