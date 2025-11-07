Sosteniamo il Sì al Referendum a Empoli: Si alla acqua pubblica no alla multiutility

Sosteniamo convintamente e con forza il Sì al referendum che si svolgerà il prossimo 9 novembre ad Empoli per l’abrogazione della delibera Multiutility. Si tratta di un importantissimo appuntamento che ha un significato politico regionale e nazionale nel solco della grande vittoria referendaria per l’acqua pubblica del 2011 che tutti i Governi di centrodestra e centrosinistra che si sono susseguiti hanno volutamente ignorato e calpestato.

Da sempre siamo stati contrari al progetto della Multiutility e a qualsiasi ipotesi di quotazione in borsa, a difesa invece dei beni comuni.

La nostra proposta è sempre stata quella di rendere completamente pubblico il servizio idrico, così come la gestione dei servizi ambientali, per poter perseguire al meglio l’interesse della cittadinanza.

In questo quadro nel febbraio del 2024 siamo riusciti a far approvare dal Consiglio comunale di Pisa una nostra mozione contro la Multiutility, ottenendo nel nostro Comune una prima vittoria spartiacque a difesa dell’acqua bene comune. Con quel documento, riprendendo il senso e lo spirito referendario, abbiamo rilanciato anche l’istituzione di una Consulta comunale dell’acqua quale luogo di confronto tra azienda di gestione, istituzioni, il Comitato Acqua Bene Comune Pisa, le/i lavoratori e le associazioni, individuandone i compiti e le modalità di azione per promuovere una reale partecipazione della cittadinanza nella ricerca delle migliori soluzioni per dare attuazione alla volontà popolare ed affermare un diritto che deve essere tradotto in strumenti reali e concreti come trasparenza delle informazioni, accesso ai dati, processi di consultazione.

In questo percorso che da tempo portiamo avanti il prossimo 11 novembre avremo l’audizione del Presidente di Acque spa per capire lo stato dell’arte.

Sosteniamo il Sì al referendum ad Empoli ed invitiamo tutte e tutti a partecipare contro le politiche neoliberiste sostenute anche dal governo della nostra regione.

