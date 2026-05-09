Sosteniamo la Global Sumud Flotilla: martedì 12 maggio mozione in consiglio comunale

Per la Global Sumud Flotilla, per Saif e Thiago, in questa città, in questi giorni, si sono mossi gruppi di cittadine e cittadini, studentesse e studenti, docenti, ricercatori e ricercatrici.

Grazie a loro, che l’hanno scritta, martedì 12 maggio discuteremo e sosterremo insieme alle altre minoranze in Comune una mozione che condanna l’attacco alla missione umanitaria non violenta della Flottiglia e che chiede il rilascio dei due attivisti illegalmente prelevati e deportati in Israele.

I diritti umani devono essere la stella polare che guida le scelte della politica e le istituzioni devono dare spazio e risonanza alle voci di cittadinanza che emergono per difendere chi lotta contro un genocidio e chi cerca di portare sostentamento e soccorso ad una popolazione stremata che nonostante le terribili condizioni che affronta non smette di lottare per la propria dignità, per salvare il senso pieno della vita nonostante la devastazione in cui è stata gettata.

Nella mozione la cittadinanza chiede che il comune si attivi per far sì che anche Parlamentari del territorio, Presidente della Repubblica e Governo si esprimano esplicitamente per la condanna dell’attacco e la liberazione di Saif e Thiago.

E’ compito nostro e di tutte le consigliere e consiglieri, martedì 12 maggio, raccogliere questa richiesta, e darle tutta la forza che merita.

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