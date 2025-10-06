Sosteniamo le occupazioni delle scuole contro il genocidio del popolo palestinese

Non si arresta la mobilitazione a Pisa a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio. Questa mattina centinaia di studentə hanno occupato le scuole superiori coordinandosi in una azione di lotta importante, riprendendo e rilanciando i contenuti dello sciopero generale e generalizzato del 3 ottobre e del grandissimo corteo di Roma di sabato. Nelle scuole e nei luoghi della formazione sta crescendo sempre più una consapevolezza e una resistenza alle politiche di complicità del Governo con Israele.

L’occupazione delle scuole è così una ulteriore importante forma con cui si articola quel “bloccare tutto”, che centinaia di migliaia di persone stanno attuando da giorni e giorni per esprimere la propria indignazione ed umanità.

Sosteniamo le occupazioni dellə studentə che possano essere un ulteriore elemento di crescita e di elaborazione per una generazione che non è disposta a guardare di fronte a un genocidio, ma che intende essere protagonista per fare tutto il possibile per fermarlo e per rivendicare il diritto all’ esistenza e all’ autodeterminazione del popolo palestinese

