Sosteniamo lo sciopero dei lavoratori Avr, si proceda alla loro reinternalizzazione

Sosteniamo e siamo al fianco dei lavoratori di Avr e delle organizzazioni sindacali che unitariamente hanno convocato uno sciopero contro il comportamento di questa azienda. Si tratta dell’ennesima protesta a fronte di una società che continua ad avere comportamenti molto gravi nei confronti dei propri dipendenti.

Solo qualche giorno fa, su nostra richiesta, abbiamo ascoltato in commissione le rappresentanze sindacali che hanno nuovamente denunciato comportamenti non regolari da parte di Avr: dalle questioni legate al mancato rispetto delle norme di sicurezza, ai ritardi nel pagamento dei contributi, del tfr, della cessione del quinto dello stipendio, chiedendo verifiche e controlli sull’operato dell’azienda alle autorità competenti.

A questo si aggiunge l’evidente situazione di difficoltà economica e finanzaria della società, travolta nelle ultime settimane anche da un’inchiesta giudiziaria per infiltrazioni della criminalità organizzata partita da Reggio Calabria che vede coinvolti anche numerosi esponenti politici a partire dall’assessora regionale calabrese alle Infrastrutture.

Una vicenda che rimette in risalto il tema della relazione appalti-infiltrazioni criminali e il ruolo di controllo e prevenzione degli enti locali; un tema su cui interveniamo da anni e ripetutamente.

A fronte di tutto ciò è inamissibile il silenzio del Comune di Pisa. Oggi più che mai rinnoviamo la richiesta di ritiro degli appalti ad Avr da parte del Comune tramite Pisamo e di Geofor, società interamente pubblica di cui il comune di Pisa è socio determinante, e la reinternalizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici per tutti i servizi.

Occorre prioritariamente tutelare i lavoratori che non possono essere in alcun modo colpiti o danneggiati ulteriormente dalla condotta di questa società, e a farlo devono essere in primo luogo i Comuni, senza continuare sulla strada delle esternalizzazioni dei servizi e degli appalti subappalti che provocano solo disastri economici e finanziari, senza garanzie di diritti e salari.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

