Sosteniamo lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici GEOFOR che smaschera la mancanza di progetto industriale dell’azienda

Lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio i lavoratori e le lavoratrici della Geofor sciopereranno nuovamente, a conclusione di uno stato di agitazione che non ha avuto esiti auspicati dalle RSU, in quanto non ci sono state risposte concrete da parte dell’azienda.

I componenti della RSU appartenenti alle sigle sindacali USB, CGIL, COBAS – a cui si sono unite FIADEL e UIL – denunciano nuovamente la carenza di personale, turni massacranti e straordinari continui, mezzi vetusti e insicuri, organizzazione del lavoro e gestione del personale inadeguato, centri raccolta con operatori insufficienti: a fronte di un aumento della mole di rifiuti da smaltire, il personale rimane lo stesso con carichi di lavoro sempre più onerosi, mentre il servizio ne risente con le lamentele di cittadini e Comuni che vedono una gestione insoddisfacente. Le richieste avanzate vertono perciò intorno alla necessità di assumere personale, trasformando in full-time i part-time, avviando un piano di assunzioni e di rinnovo del parco mezzi per fare fronte all’incremento delle esigenze del servizio.

A fronte di questa mobilitazione, peraltro non la prima a denunciare incuria e inadeguatezza da parte dell’azienda, riteniamo che tale condizione sia la conseguenza dell’assenza di un piano industriale adeguato: dopo la giusta e non rinviabile internalizzazione dei lavoratori in appalto avvenuta alcuni anni fa, la Geofor non ha adeguato il proprio assetto organizzativo interno né elaborato un piano di investimenti per sostenere le esigenze del servizio, rimanendo un’azienda a disposizione di spartizioni politiche piuttosto che al servizio dei cittadini, come dimostra la recente vicenda del rinnovo della Presidenza, espressione di scontro interno nelle forze politiche.

Esprimiamo dunque la nostra piena solidarietà a lavoratrici e lavoratori che sciopereranno lunedì e martedì, auspicando che l’azienda recepisca le richieste delle RSU.

Diritti in Comune (UCIC/PRC)

Mi piace: Mi piace Caricamento...