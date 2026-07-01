Sosteniamo lo stato di agitazione dei lavoratori della Takeda

Lunedì mattina eravamo davanti ai cancelli di Takeda: multinazionale biofarmaceutica che alcuni giorni fa ha comunicato 67 licenziamenti nella sede di Pisa, sostenendo di spostare una parte della sua produzione a Vienna.

Abbiamo sostenuto lo stato di agitazione e lo sciopero indetto dalla Cgil che ha registrato praticamente il 100% delle adesioni e il blocco della produzione. Abbiamo detto in consiglio comunale e anche oggi al presidio che all’iniziativa privata dell’impresa va messo un freno, in particolare a quelle aziende che vengono foraggiate da enormi finanziamenti pubblici e che registrano profitti milionari, come Takeda.

La politica deve imporre dei limiti, impedire delocalizzazioni che rischiano di rovinare la vita a decine di giovani lavoratori e lavoratrici che oggi sono una eccellenza in campo bio farmaceutico. Alle multinazionali diciamo che i territori non sono limoni da spremere per i vostri profitti, la mobilitazione deve andare avanti fino a che Takeda ritirerà i licenziamenti.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione comunista Pisa)

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