Sosteniamo sciopero e mobilitazioni a difesa istruzione pubblica e contro autonomia differenziata

SOSTENIAMO LO SCIOPERO E LE MOBILITAZIONI DEL MONDO DELL’ISTRUZIONE A DIFESA DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITA’ PUBBLICA E CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Una Citta in Comune è al fianco di lavoratrici e lavoratori di Scuola, Università e Ricerca che oggi, 31 ottobre 2024, aderiranno allo sciopero nazionale del Settore della Conoscenza indetto dalla FLC-CGIL e che manifesteranno nelle piazze di tutta Italia, con presidi che si terranno anche a Pisa in Logge dei Banchi dalle 9 alle 10 e a Firenze davanti alla prefettura dalle 10 alle 11.

Le ragioni che hanno portato a questo sciopero sono innanzitutto legate al rinnovo del Contratto Nazionale: a fronte di un’inflazione ufficiale IPCA del 17,3% per il periodo previsto dal contratto (un dato sottostimato, che non tiene conto dell’aumento delle spese energetiche che incidono su bollette, trasporti etc), il Governo Meloni prevede un aumento ridicolo del 5,8%. Per il personale della scuola italiana, che era già in fondo alle classifiche europee per lo stipendio (siamo dietro a Portogallo e Spagna), di fatto si propone un taglio pesantissimo del salario di ben due mensilità.

Oltre a questa misura inaccettabile, nella giornata di oggi chi sciopera chiede la stabilizzazione dei precari (un quarto del personale), attraverso procedure che non penalizzino chi lavora da anni nella scuola, e chiede che i loro diritti siano parificati a quelli dei lavoratori stabili. Inoltre nella piattaforma dello sciopero è ben in evidenza il no ai pesanti tagli che si prevedono per il mondo dell’istruzione, al di là della retorica governativa, con l’annunciata riduzione di 5.660 docenti per il prossimo anno scolastico, con l’introduzione di scuole superiori della durata di 4 anni (con riduzione dell’organico) e con l’accorpamento e di fatto la chiusura di molte scuole nei territori più decentrati e in difficoltà. Grande è anche il disagio per una situazione paradossale dove, mentre si tagliano i salari e le risorse destinate alla scuola, si chiede agli istituti e ai docenti di aderire ai faraonici progetti PNRR, finanziati a debito dallo stato italiano, con finalità spesso discutibili che indirizzano la didattica e aprono la scuola ai privati.

Le rivendicazioni riguardano anche i settori dell’Università e della Ricerca, pesantemente penalizzati, per i quali si chiedono risorse adeguate a garantire un sistema pubblico di qualità in tutto il paese, per investire sul personale, superando il precariato, e per garantire il diritto allo studio.

Non meno importante sarà la protesta contro l’imposizione dell’Autonomia Differenziata, sostenuta da questo governo e portata avanti negli scorsi anni in modo bipartisan da regioni di centrodestra e centrosinistra. Il suo impatto, già devastante per tutta la società e per la tenuta della Repubblica Italiana, lo sarà in particolar per la scuola: si arriverà in breve a contratti regionali con salari e diritti diversi a seconda della regione, a programmi scolastici decisi su base regionale, a un diritto all’istruzione che varierà ancora di più in base al territorio e a processi di privatizzazione dell’istruzione sempre più spinti. La fine della Scuola Pubblica su base nazionale.

Per tutte queste ragioni sosteniamo con convinzione le lavoratrici e i lavoratori che aderiranno alle mobilitazioni e allo sciopero di oggi, per contrastare questo pesante attacco alla Scuola Pubblica e per respingere il progetto secessionista dell’Autonomia Differenziata.

Una Città in Comune Pisa

