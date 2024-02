Supportaci stabilmente, diventa FINANZIATORE di “Una Città in Comune”

I soldi sono fondamentali per fare politica. Servono a chiedere stampare il materiale, i manifesti, a fare fotocopie, a chiedere i permessi, a comprare ciò che serve per le iniziative pubbliche. Più persone contribuiscono e meno ognuno di noi dovrà pagare. Vivila come un investimento: contribuisci ad una città migliore! Il bilancio sarà pubblico e visionabile in diretta sul sito della lista!

–> finanziatore da posto fisso

Se le divinità del posto fisso ti hanno dotato di uno stipendio sicuro, puoi decidere di investire in una città migliore una percentuale del tuo stipendio (noi suggeriamo tra 0,5 e 1%). Con questa cifra minima, dell’ordine di una trattenuta sindacale, potrai dare a Una città in Comune un’entrata certa per aprire una sede, comprare i materiali, rimborsare le spese ai militanti. Per aderire a questa possibilità di finanziamento, devi firmare un RID bancario, che trasferirà una piccola somma ogni mese, dal tuo conto a quello di Una città in Comune. Dieci euro al mese sono per noi già una cifra importante.

Puoi contribuire con un versamento bancario mensile da 10, 20, 30 o 40 Euro

–> finanziatore nella precarietà

Se invece gli inferi della precarietà ancora ti perseguitano, puoi contribuire con una quota annuale, l’equivalente di quella tessera di partito che noi non abbiamo e non vogliamo avere. Insomma, dai un contributo di 30 euro o di 50 euro per ogni anno solare.