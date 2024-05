Sottopasso carrabile di Putignano. Ecco a che punto siamo dopo anni di ritardo

Grazie all’argomento da noi richiesto in Commissione e discusso ieri pomeriggio in Prima Commissione Consiliare siamo in grado di informare la cittadinanza sul punto a cui siamo dopo anni e anni di ritardo.

Lo scorso 12 aprile si è tenuta una riunione tra RFI e Comune di Pisa nel corso della quale RFI ha comunicato di aver completato le bonifiche e tutte le indagini e di aver dato incarico alla società Italferr di fare il progetto esecutivo e la direzione lavori. Entro l’estate del 2024, ovvero quando in base al cronoprogramma di RFI del 2021 l’opera doveva essere conclusa, il progetto dovrebbe essere fatto e validato, per cui potrebbero iniziare i lavori che secondo le previsioni dovrebbero durare 12 mesi.

Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale invece manca ancora il progetto definitivo e mancano soprattutto alcune indagini preliminari che sono indispensabili e che saranno fatte solo dopo la fine dei lavori del sottopasso carrabile.

