Sovrappasso e viabilità al quartiere I Passi:: il Piano Operativo della Giunta smascherato in Prima Commissione tra ammissioni di stallo e propaganda su carta

Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre si è discusso in Prima Commissione Consiliare Permanente l’argomento da noi richiesto relativo al futuro collegamento viario del quartiere de I Passi. Purtroppo, quanto emerso ha confermato tutti i nostri timori: il sovrappasso ferroviario inserito nel Piano Operativo Comunale (POC) si riduce a una pura operazione di facciata, priva di un progetto reale e di fattibilità. Analizzando le parole dell’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, risalta con evidenza lo stallo totale in cui si muove l’amministrazione, costretta ad ammettere che l’ipotesi del sovrappasso tra via D’Acquisto e via Falcone non è altro che una generica previsione urbanistica priva allo stato attuale di qualsiasi progetto esecutivo. A fronte di costi stimati in diversi milioni di euro e di tempi del tutto aleatori, l’amministrazione scarica le responsabilità sulle persistenti difficoltà di dialogo con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Genio Civile – dopo che le insormontabili criticità idrauliche avevano già affossato il vecchio progetto del sottopasso – e sulla mancata realizzazione della tangenziale nord-est, un’opera anacronistica e insostenibile per gli impatti sull’ambiente e sul paesaggio, tirata in ballo dalla stessa giunta per giustificare le proprie carenze e l’immobilismo di questi anni.

Intanto però il quartiere rimane isolato e occorre trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze delle persone che vivono a I Passi e anche della sostenibilità ambientale. Di fronte a questo scenario di pura propaganda, il nostro gruppo consiliare ha sollevato pesanti critiche sulla leggerezza con cui si gestisce la pianificazione urbana, denunciando come la tendenza a tracciare una semplice riga sulla carta per disegnare nuove strade si traduca unicamente in una inutile frammentazione del territorio, del tutto sorda ai reali impatti sulla mobilità quotidiana e alle criticità legate al traffico indotto dal nuovo centro sportivo sulla nuova bretella prevista tra via San Jacopo e via 24 Maggio.

La realtà di queste scelte come il sovrappasso si scontra direttamente con un impatto devastante e irrealistico: disegnare un’infrastruttura di questo tipo (con viadotti, rampe e svincoli) senza uno studio approfondito significa calare sul quartiere un’opera altamente impattante dal punto di vista paesaggistico e della vivibilità quotidiana, destinata a riversare caos e flussi di traffico ingestibili su arterie già congestionate come via Gamerra, Largo Duca d’Aosta e via G. Pisano.

A completare questo quadro di chiusura istituzionale, infatti, vi è la farsa della “partecipazione”: quello che la Giunta spaccia per percorso partecipativo si riduce a semplici assemblee informative a cose fatte. La partecipazione vera è un processo strutturato, che coinvolge stabilmente i quartieri, ascolta i residenti e valuta i reali impatti ambientali e sociali, anziché calare dall’alto progetti inattuabili che servono solo a fare propaganda elettorale sulla pelle degli abitanti.

Questo significa valutare davvero costi e benefici delle diverse alternative, tenendo insieme la qualità di vita degli abitanti con la sostenibilità ambientale, e soprattutto di effettuare un progetto realizzabile. Occorre, insomma, coinvolgere realmente il quartiere, ma anche impiegare risorse, esperti e studi di fattibilità sulle possibilità che davvero ci possono essere, anche ad esempio con l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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