Stangata TARI: aumenti tra il 6 e 7%. Raccolta differenziata al palo da anni (63.5%) , crescono agevolazioni per i grandi alberghi

Arriverà in discussione lunedì 7 aprile in consiglio comunale la proposta della Giunta Conti per la quantificazione della TARI per il 2025. E come denunciamo da mesi siamo di fronte all’ennesima ed ingiustificabile stangata nei confronti dei cittadini e delle cittadine.

In base alla relazione redatta da SEPI “gli aumenti per le tariffe domestiche rispetto al 2024 oscillano tra + 6.67% per le famiglie più numerose e il + 7,48% per una famiglia con 4 componenti”; “Per le tariffe delle utenze non domestiche gli aumenti si attestano in maniera sostanzialmente omogenea intorno al + 6.72%”.

Infatti, il Piano economico finanziario del servizio dei rifiuti, validato dall’Autorità ATO Costa ed approvato dal Comune di Pisa, prevede che il gettito dovrà salire a 38.916.784 euro, con un aumento di 4.761.353,00 euro rispetto al 2024, il cui esercizio assestato ammontava a 34.155.413. Nel 2023 il gettito era stato di 32.960.962 milioni di euro: in 2 anni assistiamo quindi ad un aumento della Tari di 6 milioni di euro, che graveranno tutti sui bilanci delle famiglie in un momento di crisi sociale sempre più pesante. E senza che sia previsto alcun potenziamento del servizio, né sulla raccolta né sullo smaltimento dei rifiuti.

Tutto questo non è assolutamente accettabile. Ci troviamo di fronte all’ennesima stangata, per di più senza alcuna trasparenza sui costi che effettivamente si pagano. Da anni ci battiamo per una modifica del sistema di calcolo nazionale della TARI redatto da ARERA, ma non possiamo non mettere in evidenza le responsabilità sempre più pesanti della Giunta Conti e delle sue politiche.

E’ sufficiente al riguardo mettere in evidenza un dato del fallimento delle scelte della destra, quello dell’andamento della raccolta differenziata che è sostanzialmente fermo da anni ad una percentuale assolutamente insufficiente. Nel 2024 la percentuale di differenziata nel nostro comune è stata del 63.52%, addirittura in diminuzione rispetto al 2023 in cui si era raggiunto il 64, 07% e in ancora più forte calo rispetto al 2022: 65.11% e al 2021: 65.78%, ritornando nella sostanza ai livelli di 5 anni, nel 2020, quando era del 63.16%.

Ma non solo. Siamo di fronte ad un circolo vizioso in cui a pagare sono sempre e solo i cittadini e le cittadine: il comune da un lato approva il nuovo piano finanziario da 38 milioni di euro e dall’altro stanzia proprie risorse per agevolazioni nel tentativo di calmierare gli aumenti che ha approvato. In questo caso si tratta di uno stanziamento di 480 mila euro per la riduzione della TARI che non solo compenserà solo in piccola parte l’aumento che subiranno le famiglie ma una buona parte sarà destinato ad aumentare, dal 20% al 30%, le agevolazioni per gli alberghi con superficie superiore ai 500 mq: una prebenda per nulla condivisibile, a spese di tutta la cittadinanza, visto che poi nulla si prevede e si fa in termini di agevolazioni per le altre utenze non domestiche a partire dalle piccole attività che vanno sempre più a chiudere a causa delle difficoltà economiche.

Occorre un cambio radicale di sistema. Serve un vero e proprio piano cittadino per l’economia circolare che riduca la produzione di rifiuti alla fonte, il consumo di materiali, lo spreco di cibo e di acqua per attuare la strategia “rifiuti zero”. Solo una politica coordinata e mirata a livello cittadino, che coinvolga tutti i grandi produttori di rifiuti, che miri alla riduzione alla fonte dei rifiuti e che migliori e renda uniforme la gestione della raccolta differenziata può portare Pisa ad essere finalmente una città virtuosa.

Le questioni ambientali sono questioni serie, riguardano il nostro futuro e la sostenibilità dei nostri stili di vita e richiedono la capacità di gestire sistemi complessi. Ma ancor prima è una questione di scelte politiche: questa amministrazione, ormai l’abbiamo capito, ritiene l’emergenza ambientale una questione ideologica inventata dalla sinistra, ignorando la realtà. Peccato che poi i costi delle scelte sbagliate nella gestione della mobilità, del verde e dei rifiuti si scarichino sui cittadini e sulle cittadine con una riduzione della qualità della vita e un livello di tariffe senza precedenti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...