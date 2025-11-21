Stasera dalle 19 al Caracol: Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione

Festa di una città in comune

Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione.

Abbiamo pensato di chiudere l’anno così, dando ai nostri corpi uno spazio di socialità condivisa che ci faccia ballare insieme per ricaricare le energie, pront3 per un altro anno di mobilitazioni e battaglie come quelle che in questi mesi ci hanno visto attraversare città, strade, porti e stazioni contro il Genocidio del popolo palestinese e contro l’economia di guerra.

Vogliamo presentare con gioia la nostra nuova tessera 2026 e il rilancio della lista in un momento storico che grida al bisogno di militanza e partecipazione.

Siamo convint3 che anche ballare liber3 sia un’ideale da proteggere e vogliamo farlo insieme a voi, il 21 novembre al Caracol.

Ci sarà un aperitivo sociale, ci saranno banchetti di Un Ponte per, Chicco di Senape, No base e Emergency e ci sarà anche la mostra “heART of Gaza: Children’s art from the Genocide” da un progetto di Mohammed Timraz e Feile Butler

Insieme a tutto questo ci saranno i dj set di illVeno b2b TPD e Drago ( Sanantonio42) che ci accompagneranno dalle 22.00 fino alle 2.00!

Vi aspettiamo!

