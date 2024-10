Stazione Leopolda: Patrimonio Pisa e comune approvano regolamento senza alcuna partecipazine

La Patrimonio Pisa ha redatto e approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo della Stazione Leopolda. Come avevamo già denunciato in questi mesi, si definisce la fruizione di uno spazio così importante della città senza alcun confronto pubblico, senza alcuna interlocuzione con le associazioni e la città, ma semplicemente come un atto burocratico da parte di una società patrimoniale sotto il controllo della Giunta.

Questo è perfettamente in linea con l’idea sottostante: trattare quel luogo come un condominio in cui si mettono in affitto dei metri quadrati.

Siamo di fronte, anche questa volta, ad un modello di governo della cosa pubblica da parte della destra che è del tutto inaccettabile.

La Stazione Leopolda è uno spazio della città, ed è inammissibile che non vi sia stato alcun confronto pubblico da parte dell’amministrazione comunale sul nuovo regolamento per l’uso dell’immobile, sul modello di gestione dello stesso, nonché sui costi e le tariffe.

Per noi questo luogo non deve essere un condominio da cui trarre risorse, ma un laboratorio per l’autogestione sociale e culturale aperto a tutte e tutti, a partire dal quartiere in cui si trova: la Leopolda è un patrimonio pubblico e deve essere a disposizione della comunità.

È sempre più urgente e necessaria una grande vertenza pubblica, trasparente e forte contro la gestione privatistica degli spazi pubblici che la Giunta Conti sta portando avanti. Non si tratta infatti della sola Stazione Leopolda, ma anche degli Arsenali Repubblicani, del parco della Cittadella, dei Vecchi Macelli e delle Ex-Stallette.

