Stop Rearm Europe: si al disarmo generalizzato per una economia di pace

Non saremo nella piazza convocata per il 15 marzo da Michele Serra e da La Repubblica a Roma in piazza del Popolo “in nome dell’Europa” ma saremo in piazza Barberini per la Pace, come tappa per la costruzione di una grande manifestazione a livello europeo contro la guerra e per il disarmo generalizzato che è sempre più urgente.

La progressiva demolizione dello stato sociale negli ultimi decenni è diventata evidente anche alle famiglie che avevano sempre goduto di entrate stabili. Mentre l’inflazione erodeva gli stipendi, le liste d’attesa per le visite sanitarie diventavano assurdamente lunghe e aumentava il numero di coloro che rinunciavano a curarsi per mancanza di soldi (nel paese che fino a poco prima aveva avuto un Servizio sanitario nazionale eccellente), mentre nasceva il neologismo “classi pollaio” per indicare le conseguenze delle politiche di tagli al personale scolastico, mentre le giovani generazioni perdevano la speranza di poter mai andare in pensione e vedevano il futuro devastato dalla crisi ecologica, la parola d’ordine era che i paesi europei dovevano ridurre il debito, il patto di stabilità andava rispettato a tutti i costi.

Improvvisamente il debito in Europa diventa ammissibile, non per la sanità, la scuola, le pensioni o il contrasto alla crisi climatica, ma per le armi e l’economia di guerra.

Rearm Europe è stato denominato dalla Commissione europea il programma, ancora vago nei dettagli operativi ma propagandato con forza e appoggiato con entusiasmo da molti, che Ursula Von der Layen propone di finanziare in parte con il debito e in parte con il denaro già stanziato per il Fondo di Coesione. Denominazione perfettamente coerente con la lingua menzognera tanto in voga in questo XXI secolo che avanza pieno di minacce: perché l’Europa non si è mai disarmata (secondo il rapporto del SIPRI le importazioni di armi da parte dei paesi europei sono aumentate del 155% nei cinque anni dal 2020 al 2024 rispetto al precedente quinquennio), gli eserciti dei 27 non hanno cessato di compiere missioni “di pace” e non si è mai cessato di rifornire gli arsenali.

A Pisa lo sappiamo bene, con la minaccia di una base militare da 520 milioni di euro nel Parco di San Rossore, il canale dei Navicelli ampliato insieme col Tombolo dock per il trasporto delle armi stoccate a Camp Darby che attualmente viaggiano tranquillamente sull’Aurelia senza che il Sindaco si sia preoccupato che fosse predisposto un piano per la sicurezza.

Rearm Europe è propagandato come una difesa della democrazia e dello stato di diritto che “sarebbero minacciati dall’espansionismo russo”. In realtà Rearm Europe, pagato con i fondi destinati allo stato sociale e con il debito, quel debito che finora era assolutamente proibito potesse finanziare il welfare, aumenterà la dipendenza dell’Europa dagli USA, condizionerà la ricerca scientifica che sarà piegata agli obiettivi militari, convincerà la popolazione che esiste davvero l’emergenza che giustifica i ddl sicurezza, le zone rosse, la spietatezza verso chi fugge da guerra, disastri climatici e povertà. Tutti strumenti per ridurre il dissenso e favorire politiche ultraliberiste a favore dell’1% dei più ricchi.

Non è solo un riarmo ma un piano terribile di aumento della dotazione bellica di un’Europa che non ha mai ripudiato la guerra, che ha perso molte occasioni di farsi promotrice di pace attraverso la via diplomatica, da ultimo con l’Ucraina e la Palestina. Si aumenterà la dotazione bellica indebitandosi, a favore soprattutto degli USA e dei grandi fondi di investimento, tutti a stelle e strisce, detentori di azioni nell’industria militare e che non disdegnano di accrescere i propri investimenti con l’afflusso del denaro delle famiglie che, private dei servizi sociali, ricorrono alle assicurazioni private per l’assistenza sanitaria o per integrare le pensioni sempre più magre.

L’aumento delle armi non potrà che provocare un corrispondente aumento delle armi negli altri paesi che indurrà noi ad avere ancora più armi in una spirale che condurrà inevitabilmente a usarle, quelle armi in una vera e propria follia bellicista. E non le useranno quelli che oggi inneggiano alla figura del “guerriero europeo” o che pretendono di vedere minacce ai nostri confini. Le useranno le nostre ragazze e i nostri ragazzi contro altre ragazze e altri ragazzi, come sta accadendo in Ucraina e Russia, in Palestina dove lo spietato genocidio del popolo Palestinese da parte del Governo israeliano è realizzato al costo delle vite delle ragazze e ragazzi Israeliani. E’ indispensabile rompere questa spirale guerrafondaia e disertare questo arruolamento anche culturale alla logica della guerra.

La Prima guerra mondiale è stata il risultato di una corsa alle armi. La pace è invece tanto più sicura quanto più numerosi sono gli scambi commerciali e culturali tra i paesi, quanto più viene coltivata l’arte della diplomazia, quanto più si rafforzano e si garantisce il rispetto delle istituzioni internazionali.

Per questo rilanciamo la necessità di una rivolta a livello italiano ed europeo contro Rearm Europe e contro una fortezza Europa sempre più armata nella quale i diritti per tutte e tutti sono sempre più negati.

