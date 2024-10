Strada delle scuole: cosa aspetta la Giunta Conti per affrontare i problemi della sicurezza stradale in via Benedetto Croce?

Leggiamo con sconcerto la denuncia riportata sui quotidiani locali dell’insegnante dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galiliei Pacinotti che affaccia sulla trafficatissima via Benedetto Croce che ha salvato per miracolo uno studente dall’essere investito da un autobus.

Esprimiamo preoccupazione, ma aggiungiamo che oggi esiste una precisa responsabilità dell’amministrazione locale che in questi anni ha ignorato le segnalazioni e le proposte che sono pervenute proprio dalle scuole: dagli insegnanti e dagli studenti che quotidianamente vivono e attraversano quella che è univocamente conosciuta a Pisa come “la strada delle scuole”.

Era giugno del 2023 (un’anno e mezzo fa) che il Comune di Pisa, sia nella Giunta che in commissione urbanistica, ha ricevuto una proposta di riorganizzazione del traffico in via Benedetto Croce come esito di un percorso svolto proprio dalle classi dell’istituto tecnico economico volto al miglioramento della qualità dell’aria attraverso una riduzione del volume di traffico. Gli elementi progettuali, elaborati anche con la collaborazione del Circolo Pisano di Legambiente, comprendevano l’inserimento di dossi, di aiuole spartitraffico e un accesso limitato alla strada nelle ore di punta. Tutte misure pensate per le condizioni ambientali, ma altrettanto valide per la garanzia della sicurezza stradale. Tanto è vero che nell’autunno scorso, proprio durante una seduta straordinaria della I commissione consiliare davanti agli edifici scolastici sul tema della sicurezza all’ingresso e all’uscita delle scuole gli studenti e le studentesse erano tornati a riproporre le loro idee. Idee che come lista di cittadinanza attiva, una città in comune, sosteniamo in pieno perchè si inseriscono in un modello di città più sostenibile e più sicuro. Idee e proposte rimaste purtroppo per un anno nel cassetto degli uffici comunali, ma che sollecitiamo siano riprese ed attuate dall’assessore alla mobilità, anche attraverso un percorso nelle commissioni consiliari preposte.

Assurdo aspettare che si verichi un incidente, magari grave, per prendere in considerazione il problema e provare a risolverlo

