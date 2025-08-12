Studio della Scuola Superiore Sant’Anna sulla gestione monocomunale dei servizi sociali: grave condotta omissiva della Giunta Conti che non lo fornisce al nostro gruppo consiliare

La Giunta Conti tiene nascosto il documento fornito dalla Scuola Superiore Sant’Anna in merito alla nuova organizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Si tratta di un documento della massima importanza data la nuova gestione monocomunale di questi servizi dopo l’avvio del percorso approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale lo scorso giugno di uscita dalla SdS e lo scioglimento dello stesso Consorzio.

Si tratta di un fatto gravissimo. Evidentemente per Conti la trasparenza dell’amministrazione è un optional e non un dovere da rispettare a garanzia della democrazia.

I documenti, però, parlano chiaro. Negli scorsi giorni la Giunta Conti ha approvato un atto di indirizzo sul contrasto alla povertà e alla esclusione sociale. Nelle premesse della delibera si cita esplicitamente il documento tecnico redatto dal centro Interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna, indicando che il medesimo è stato inviato al Comune lo scorso 8 luglio, visto che in base al contratto lo studio doveva essere consegnato entro il 30 giugno.

Da quel 30 giugno il nostro gruppo consiliare ha fatto una richiesta di accesso agli atti ogni settimana per sapere se lo studio era arrivato e di averne copia, portando la stessa richiesta sia in Conferenza dei capigruppo sia nella Seconda commissione consiliare alla presenza della stessa assessora. In tutte le occasioni la risposta è stata il silenzio assoluto.

Siamo di fronte ad una omissione gravissima da parte della Giunta in aperta violazione alle normative sulla trasparenza e alle prerogative dei consiglieri comunali sull’accesso agli atti come previsto dalla Legge.

La strategia omissiva e opaca della destra sulla nuova gestione si conferma ancora una volta: non dare informazioni per poter procedere indisturbata e poi presentare pacchetti confezionati, calpestando qualsiasi forma di trasparenza e partecipazione.

Chiediamo che tutti i documenti redatti dalla Scuola Sant’Anna e inviati al Comune ci siano subito consegnati nella giornata di oggi, in vaso contrario ci attiveremo attraverso tutte le autorità competenti per far valere i nostri diritti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

