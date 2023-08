Sulla rimozione del keu dall’area dell’ex- Vacis non c’è pace

Dopo che la ditta Granchi vincitrice della gara è stata cancellata dalle white list della Prefettura, come da noi reso pubblico e la Toscana Eco Fanghi srl si è ritirata senza che si sappia il motivo, leggiamo da una determina del 21 agosto del comune di Pisa che sono 38 le società che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per realizzare il lavoro e tra cui dovrà essere scelta la vincitrice.

Peccato che nella stessa determina si legga: “Dato atto del mancato funzionamento del sito Anac per la verifica dei requisiti previsti nel bando”. Da qui l’amministrazione ha “il 17 agosto aperto un ticket per la segnalazione del problema all’Anac i cui esiti non sono ancora definiti”.

A fronte di questa situazione incredibile l’amministrazione partendo “dalla necessità di procedere all’espletamento della gara al fine di prevenire potenziali danni ambientali” ha deciso di ammettere tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, “riservandosi la verifica dei requisiti nella fase successiva della procedura di gara”.

Da parte nostra continueremo questo lavoro di attento controllo e monitoraggio sull’andamento dei lavori di rimozione del Keu nell’area ex-Vacis su cui abbiamo anche chiesto in argomento in commissione per seguire iter.

Mi piace: Mi piace Caricamento...