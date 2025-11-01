Svendita del Coccapani: in un articolo su “Altreconomia” il caso che denunciamo da tempo.

Il Comune di Pisa svende il Coccapani, che ora vale 5.000 euro al metro quadrato!
Anche le testate nazionali iniziano ad accorgersi di quello che denunciamo da tempo!
E’ il caso di Altreconomia, che ha pubblicato un articolo dal titolo molto significativo
“A Pisa residenze di lusso al posto dell’ex asilo, nel centro storico dove mancano i servizi“.
