Tagli al Fondo di coesione e sviluppo mentre si aumentano le spese per l’economia di guerra: cosa accadrà ai trasferimenti per il Comune di Pisa?

Con la legge di Bilancio approvata negli scorsi giorni dal Parlamento la destra conferma e rafforza la decisione di sostenere l’economia di guerra a discapito degli investimenti sociali e delle politiche di redistribuzione e di sostegno per le persone più fragili con effetti pesantissimi sui Comuni che non potranno far fronte ad una situazione di crisi e di tagli sempre più pesante.

Oltre mezzo miliardo in meno per i diritti se si considera che sono stati tagliati 267 milioni al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale mentre sono 300 i milioni di euro sottratti, solo per il prossimo anno, al Fondo di sviluppo e coesione: tagliare i diritti per investire nella guerra, questo è il piano.

Nello specifico oltre ai 567 milioni di euro ( 267 del fondo povertà e 300 da quello di coesione e sviluppo per l’anno 2026) ci sono già altre riduzioni pesanti in programma per il futuro, di oltre 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 е 2028 sempre dal Fondo di coesione e sviluppo.

Che effetti avranno questi tagli sulle risorse che arriveranno ai Comuni a partire da quello di Pisa? Come faranno gli enti locali a far fronte a questo ulteriore colpo a fronte di un aumento delle vecchie e nuove povertà? Nel caso di Pisa in quanto consisterà il taglio dei trasferimenti? Conti e la destra non hanno da dire nulla?

Da parte nostra porteremo subito la questione in Commissione appena riprenderanno i lavori.

Al contempo è bene tenere presente che a fronte di questi tagli, ci sono anche degli stanziamenti di risorse in questa manovra da parte del Governo Meloni: infatti, saranno stanziati 4,7 milioni di euro in più all’anno, a decorrere dal 2026, per “rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere”.

La mossa non è nuova e a Pisa lo sappiamo bene visto che da quello stesso fondo è stato detratto quasi integralmente il mezzo miliardo che il governo vuole impiegare (con il consenso del presidente della regione Giani) per la realizzazione di una base militare nel nostro territorio con un impegno di 520 milioni di euro.

Complessivamente gli investimenti militari già effettuati nel 2025 sono oltre 31 milioni di euro e, tra questi, a titolo esemplificativo in tema di “pseudo sicurezza sociale”, ci sono i circa 240 milioni annui (fino al 2027) che garantiscono la proroga della presenza sulle nostre strade del contingente di circa 6.000 militari già previsto e dell’incremento di 800 unità per quanto riguarda la vigilanza sulle stazioni.

Ricordiamo anche che sempre il governo Meloni, da anni, ha tagliato 300 milioni per contributo all’affitto e morosità incolpevole e, con quest’ultimo taglio in programma, toglierà ulteriormente risorse destinate a riequilibrare le differenze tra i territori ed incidere sulla povertà reale che, nell’indifferenza della presidente Meloni, aumenta nel nostro paese.

Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, sono quasi 2,2 milioni di famiglie e oltre 5,7 milioni di persone che oggi vivono in condizioni di povertà assoluta in Italia. Tagliare le misure di sostegno alla povertà significa colpire i minori, le famiglie numerose e le persone sole visto che con quel fondo viene tra l’altro finanziato l’assegno di inclusione che spesso è l’unico sostegno che tiene in vita queste persone.

Occorre una grande mobilitazione contro questa manovra che taglia ancora sul welfare e investe sulla guerra).

Le menzogne di questa destra debole coi forti e forte con i deboli non possono durare per sempre e il silenzio del Comune denota tutta la complicità con le politiche del governo Meloni anche della destra pisana che niente ha di civico e moderato.

Diritti in comune: una città in comune e rifondazione comunista pisa

