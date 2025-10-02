Tagli al trasporto sociale: lettera alla Prefettura per farsi garante della tenuta dei servizi e dei diritti

Abbiamo inviato questa mattina una lettera urgente alla Prefetta perché si faccia garante della tenuta dei servizi e dei diritti della cittadinanza, intraprendendo urgentemente tutte le opportune iniziative nei confronti dei Comuni e della Asl.

Si tratta di un atto dovuto, dopo aver ascoltato la denuncia dei genitori di persone disabili che il 25 settembre hanno chiesto e ottenuto un incontro con i Capigruppo del Consiglio Comunale di Pisa: le famiglie hanno informato Sindaco e Consiglio come dal 12 settembre, senza alcun preavviso e nessun confronto, siano state ridotte le ore a disposizione per il trasporto sociale da parte della Asl per i centri diurni che ospitano anche persone con disabilità gravissime, causando uno stravolgimento inaccettabile dell’organizzazione quotidiana, già complessa e precaria.

Come denunciato anche in occasione dell’incontro, le famiglie lo hanno appreso da una semplice mail con la quale si annunciava la riduzione del servizio con anche ritardi fino a 2 ore, servizio presentato come il fiore all’occhiello della Zona sociosanitaria.

I tagli ai servizi sono stati fatti senza alcun preavviso colpendo le persone che più ne hanno diritto, senza alcun confronto pubblico. Per noi questa è una inaccettabile violazione del diritto alla salute. Questo è il dato che ci fa lanciare il grido di allarme e temere che a rischio ci sia tutto il sistema dei servizi sociosanitari.

Eppure, nel presentare la dott.ssa Di Bugno a guida della Zona, la Direttrice Generale della ASL Maria Letizia Casani alla stampa aveva dichiarato: “la continuità dei servizi sarà garantita tramite la gestione delle attività da parte dell’Azienda sanitaria fino al 31 dicembre di quest’anno o, comunque, fino a quando la Conferenza zonale integrata dei sindaci della Zona Pisana non avrà definito la nuova modalità di erogazione delle attività, comunque entro luglio 2026.”

La Direttrice è stata già smentita e non vi sono ad oggi certezze per il futuro ma neanche per il transitorio, nonostante l’impegno del Sindaco a stanziare le risorse per ripristinare il servizio per l’anno in corso. Ci chiediamo: con quali tempi verrà ripristinato? Sarà rivolto ai soli residenti nel comune di Pisa o avrà efficacia zonale? Cosa ne sarà dei servizi a partire dal gennaio 2026?

Sono domande pesanti, ed abbiamo chiesto alla Prefetta di vigilare ed intervenire presso la Conferenza dei Sindaci affinché Comuni e ASL provvedano immediatamente a stanziare le risorse per l’anno in corso ripristinando il servizio così pesantemente ridotto e per pretendere garanzie di continuità del servizio anche negli anni futuri.

Nella stessa lettera però, abbiamo chiesto che sia garante del rispetto dei diritti di cittadinanza e di salute di questa comunità e di adoperarsi affinché le scelte delle amministrazioni locali non vadano a ledere i diritti fondamentali di tanti cittadini e cittadine del nostro territorio.

Siamo fortemente preoccupati per questa grave vicenda, anche perché sarà una delle tante: questo episodio, che colpisce le persone disabili gravi e gravissime, ci dimostra infatti come siano fortemente a rischio tutti i servizi sociosanitari, rivolte a cittadini e cittadine che più hanno diritto alla tutela della propria salute.

Noi non ci fermeremo qui, e continueremo a denunciare ogni violazione, perché riteniamo nostro dovere adoperarci affinché il servizio pubblico, la Asl ed i Comuni tutelino i diritti e non peggiorino, con questi comportamenti, le disuguaglianze nella salute.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

