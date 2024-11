Tagli alla assistenza specialistica: necessari circa 700 mila euro. Gli enti procedano con urgenza a stanziare le risorse. Dopo la diffida presentato un ordine del giorno

Sono circa 700 mila euro le risorse necessarie per coprire le ore di assistenza specialistica nelle scuole superiori pisane che sono state tagliate dalla Società della Salute a causa della mancanza di risorse. E’ questo il dato che è emerso dalla seduta odierna della Seconda Commissione Consiliare Permanente secondo quanto riferito dalla Provincia di Pisa.

Si tratta come denunciamo da settimane di tagli gravissimi, che compromettono il buon funzionamento delle scuole e il percorso scolastico delle/degli studenti disabili.

Da allora, le scuole più colpite da questi tagli (Liceo Russoli, Liceo Carducci, IPSAR Matteotti, IIS Santoni, IIS Galilei-Pacinotti) hanno chiesto il ripristino delle ore tagliate, tramite forti prese di posizione pubbliche e documenti approvati dagli organi collegiali, in cui si sottolinea il grave impatto sulle/sugli studenti disabili e sull’intera organizzazione scolastica che il taglio della presenza di figure specializzate come le/gli assistenti specialistici ha provocato fin dal primo giorno di scuola.

Un così grave atto di discriminazione nei confronti delle/degli studenti più deboli e vulnerabili non può cadere nel silenzio.

Per questo dopo aver presentato negli scorsi giorni una formale diffida a tutti gli enti coinvolti per il ripristino delle ore tagliate, abbiamo depositato un ordine del giorno con il quale chiediamo che il Ministero, il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Pisa, i Sindaci dei Comuni afferenti alla Società della Salute pisana reperiscano, entro il mese di novembre, le risorse necessarie a ripristinare il servizio di assistenza specialistica che era stato garantito per questo anno scolastico e che è fondamentale per il diritto all’istruzione delle/degli studenti disabili. E al contempo abbiamo chiesto nel documento che si inizi da subito un percorso per stanziare per i prossimi anni scolastici un finanziamento congruo per l’assistenza specialistica che tenga conto dell’aumento progressivo degli studenti con disabilità grave.

Per questo parteciperemo alla assemblea cittadina promossa da docenti ed assistenti che si svolgerà venerdì 8 novembre al centro SMS portando il nostro contributo e queste azioni che abbiamo messo in campo

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

