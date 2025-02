Tagli alla assistenza specialistica: Pisa e Livorno unite nella lotta per il diritto allo studio

A partire da settembre scorso abbiamo avuto più occasioni di intervenire sulla stampa per denunciare i consistenti tagli al numero di ore all’assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado a Pisa e a Livorno. L’assistenza specialistica, fornita alle scuole del secondo grado dalla Provincia con fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione e, in provincia di Pisa gestiti dalla Società della Salute, è fondamentale per consentire la frequenza scolastica e quindi il diritto all’istruzione delle studentesse e studenti con disabilità con necessità di sostegno intensivo.

Questi tagli non colpiscono solo le studentesse e gli studenti disabili. Colpiscono anche gli educatori, che svolgono questa importante e delicata funzione e vengono privato del diritto al lavoro dignitoso. E colpiscono anche gli studenti e le studentesse tutti, che subiranno la minore efficacia dell’azione didattica nelle classi, nel momento in cui la riduzione delle ore di assistenza specialistica costringerà la scuola a riorganizzare le attività.

La mobilitazione di docenti, assistenti e famiglie ha condotto al ripristino dell’importante servizio, ma solo fino a quando permesso dalle attuali risorse economiche.

In questi giorni le risorse economiche a Livorno si sono esaurite, senza che Stato o Regione abbiano erogato le risorse aggiuntive, e sono arrivati i primi licenziamenti; che arriveranno anche a Pisa, e che sono già arrivati alle/agli assistenti delle studentesse e studenti che vengono da Livorno a studiare a Pisa.

Il prossimo 26 febbraio si discuterà anche nel Consiglio Comunale di Livorno una mozione simile a quella discussa lo scorso mese a Pisa. Auspichiamo che si possa discutere della sostanza del problema e di soluzioni per risolverlo, invece di giocare sulla pelle di precari e studenti a “scaricare il barile” tra diverse istituzioni.

Tutti i soggetti coinvolti devono assumersi le loro responsabilità e attivarsi perché l’anno scolastico prosegua serenamente a Livorno e a Pisa.

Il diritto allo studio e alla formazione non sono negoziabili, debbono essere garantiti.

Una città in comune

Buongiorno Livorno

Mi piace: Mi piace Caricamento...