Tagli all’assistenza specialistica: le istituzioni tacciono

Più di due settimane fa abbiamo denunciato i forti tagli che la società della salute ha messo in atto alle ore di assistenza specialistica nelle scuole superiori. Tagli gravissimi, che compromettono il buon funzionamento delle scuole e il percorso scolastico delle/degli studenti disabili.

Da allora, le scuole più colpite da questi tagli (Liceo Russoli, Liceo Carducci, IPSAR Matteotti, IIS Santoni, IIS Galilei-Pacinotti) hanno chiesto il ripristino delle ore tagliate, tramite forti prese di posizione pubbliche e documenti approvati dagli organi collegiali, in cui si sottolinea il grave impatto sulle/sugli studenti disabili e sull’intera organizzazione scolastica che il taglio della presenza di figure specializzate come le/gli assistenti specialistici ha provocato fin dal primo giorno di scuola.

Nel frattempo, la nostra lista ha inviato richieste di accesso agli atti, chiedendo a tutti i soggetti coinvolti di essere trasparenti sulla situazione in corso e di agire per risolverla. Nessuna risposta è però arrivata: la società della salute non ha risposto alla nostra richiesta di accesso agli atti. Ha proposto invece alle scuole una suddivisione dei tagli tra le/gli studenti senza assumersene appieno la responsabilità.

Senza risposta è rimasta anche la nostra diffida a tutti i soggetti coinvolti (SdS, comuni, provincia, regione) per il ripristino delle ore tagliate.

Un così grave atto di discriminazione nei confronti delle/degli studenti più deboli e vulnerabili non può cadere nel silenzio; ribadiamo che tutti i soggetti coinvolti devono attivarsi per rimediare alla situazione, o assumersi chiaramente la responsabilità del loro operato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...