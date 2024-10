Tagli assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado della città di Pisa – Richiesta urgente per la Società della Salute

Alla Presidente della Sds

Alla Direttrice della Sds

Al Presidente della Provincia di Pisa

E p.c.

Al Sindaco di Pisa

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel Comune di Pisa

Oggetto: Tagli assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado della città di Pisa

Tenuto conto che in almeno quattro scuole secondarie di secondo grado della città di Pisa la Società della Salute, nell’assegnazione delle ore di assistenza specialistica per le/gli studenti disabili, ha operato consistenti tagli.

Considerato che tale riduzione dell’assistenza specialistica ridurrà non solo il diritto allo studio delle/degli studenti direttamente coinvolti, ma anche quello di tutte le/gli studenti a causa delle ripercussioni sull’organizzazione delle scuole;

Considerato che la professionalità delle/degli assistenti specialistici non è sostituibile dalle professionalità presenti nelle scuole, e che quindi la riduzione avrà ripercussioni anche sulla qualità del lavoro del personale;

Considerato che il diritto all’istruzione e all’assistenza in caso di svantaggio sono diritti fondamentali la cui violazione disattende il secondo comma dell’art.3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Si chiede con urgenza si sapere:

a) per ogni scuola secondaria di secondo grado della città di Pisa qual è il numero di ore di assistenza specialistica richieste dalle/dai Dirigenti scolastici;

b) per ogni scuola secondaria di secondo grado della città di Pisa qual è il numero di ore di assistenza specialistica assegnate;

c) con quali criteri è stata distribuita la riduzione tra le/gli studenti coinvolti e sulla base di quale documentazione;

d) nel caso la distribuzione di cui al punto c) non sia stata operata, qual è il soggetto che deve operarla e quali competenze ha per operarla;

e) qual è la motivazione della riduzione.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

