Tagli Assistenza specialistica: presentata la mozione di iniziativa popolare in comune, ma la destra impedisce di parlarne

Dopo la partecipata assemblea dell’8 novembre scorso, durante il presidio del 26 novembre davanti alla sede della Società della Salute una delegazione di docenti di sostegno, assistenti specialistici e genitori ha avuto un colloquio con la Presidente della SDS, Guainai, che aveva confermato il ripristino di tutte le ore di assistenza specialistica richieste dalle scuole pisane, e inizialmente drasticamente tagliate, ma solo fino a quando i soldi a disposizione non fossero finiti, cosa che potrebbe avvenire ad inizio dell’anno nuovo. Dopo il lungo colloquio con la delegazione la Presidente si era impegnata a cercare altre risorse presso gli enti che hanno la competenza in materia. Purtroppo le risposte che dovevano arrivare il giorno 9 non ci saranno e non si sa nulla ancora da parte della Regione Toscana dei finanziamenti necessari per garantire i servizi. Una città in comune sostiene le istanze dei docenti, assistenti e genitori che chiedono sia garantita la frequenza a scuola delle/degli studenti gravemente disabili e che il prezioso lavoro delle/degli assistenti non sia più precario, alla mercé dei precari stanziamenti dei bilanci, ma sia lavoro a tempo indeterminato e pagato dignitosamente.

Durante il presidio del 26 novembre è anche iniziata la raccolta delle firme per la mozione di iniziativa popolare da presentare al Comune di Pisa, l’ente più vicino alla cittadinanza che ha il dovere di intervenire quando diritti fondamentali come il diritto allo studio delle/degli studenti disabili sono messi in discussione. Le duecento firme (ne occorrevano 150) sono state raccolte in pochissimi giorni e la mozione presentata in Comune.

Il nostro gruppo consiliare ha chiesto negli scorsi giorni che venisse fissato un Consiglio comunale il 12 dicembre per poterne discutere, ma la maggioranza di destra ha bocciato la richiesta: un fatto grave.

Per questo invitiamo a partecipare al presidio informativo che si terrà proprio lunedì 9 dicembre in Piazza XX settembre.

Nel frattempo sollecitiamo la Regione Toscana a dare una risposta urgentemente perché queste persone non debbano trascorrere le feste natalizie con l’incertezza sul prossimo anno; invitiamo a dare ascolto quanto prima alle oltre 25000 persone che tramite una piattaforma di raccolta firme on-line si sono unite per denunciare la vergogna dei minacciati tagli all’assistenza specialistica

Mi piace: Mi piace Caricamento...