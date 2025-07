Tagli nell’area del bosco del Sanguigno: il Comune chiarisca

Giovedì 26 e venerdì 27 giugno è stato effettuato un intervento di taglio dell’area di verde spontaneo nel quartiere di Cisanello, detta “bosco del Sanguigno”. In tale area si vuole realizzare, in deroga al Piano Strutturale, una strada di collegamento tra il nuovo Dipartimento di Biologia e via De Ruggiero.

Ricordiamo che proprio lì era previsto un parco pubblico, parte di un più ampio corridoio ecologico che avrebbe dovuto connettere le Piagge con la campagna a Nord del Comune di Pisa: un’infrastruttura verde importantissima per il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità, il clima, il benessere degli abitanti, caratterizzata anche dalla presenza di una specie di tritoni oggetto di studio da parte dell’Università.

Da quanto dichiarato dall’Università stessa, la costruzione della strada sarebbe stata l’ultima parte del progetto, di fatto ancora non finanziata. Avevamo chiesto di avviare un percorso di interlocuzione con il Comune e l’Ateneo per comprendere se fosse realmente necessaria questa nuova strada o se fosse possibile mettere in atto soluzioni alternative di mobilità sostenibile, dai mezzi di trasporto pubblici alla mobilità dolce. Dall’Università avevamo, se non avuto una risposta diretta, percepito un’attenzione che ci faceva sperare di aprire un canale di comunicazione per l’inizio di una discussione pubblica.

Non capiamo quindi come sia stato possibile realizzare un taglio così drastico, in una stagione così delicata, con un caldo eccezionale come quello che stiamo provando in questi giorni. Si tratta in definitiva di un vero e proprio scempio, con evidente danno all’ambiente e alla comunità residente, che dal verde spontaneo traeva anche beneficio immediato e necessario.

Chiediamo che il Comune, anche attraverso la Direzione per le infrastrutture verdi, chiarisca la situazione e si adoperi per salvare almeno l’area umida in cui si trova (si trovava?) la popolazione di tritoni studiata dall’Università, Ancora una volta sosteniamo che non abbiamo bisogno di una nuova strada, ma di tutelare, curare e far crescere il corridoio ecologico.

Comitato Difesa Alberi Pisa, Italia Nostra Pisa, Legambiente Pisa, Sinistra per, Una città in comune

