Tari: arriva una nuova stangata per cittadinanza ed attività commerciali, oltre il 6% di rincaro

Come purtroppo avevamo denunciato in occasione della approvazione del bilancio preventivo nel 2025, sta per arrivare una nuova mega stangata sulle cittadine e i cittadini sul fronte della Tari.

Infatti nei prossimi giorni arriverà in Quarta Commissione consiliare permanente la proposta di delibera della Giunta Conti sulle nuove tariffe per la gestione dei rifiuti e si prevede un ulteriore pesantissimo ed ingiustificato aumento.

In base alla relazione redatta da Sepi “gli aumenti per le tariffe domestiche rispetto al 2024 oscillano tra + 6.67% per le famiglie più numerose e il + 7,48% per una famiglia con 4 componenti”; “Per le tariffe delle utenze non domestiche gli aumenti si attestano in maniera sostanzialmente omogenea intorno al + 6.72%”.

Tutto questo non è assolutamente accettabile. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria stangata, per di più senza alcuna trasparenza sui costi che effettivamente si pagano e sulle ragioni di questo ulteriore aumento. Da anni ci battiamo per una modifica del sistema di calcolo nazionale della TARI redatto dalla Arera, ma non possiamo non mettere in evidenza le responsabilità sempre più pesanti della Giunta Conti sul modello di gestione di rifiuti.

Tre mesi fa, subito dopo l’approvazione del bilancio, avevamo chiesto che il Sindaco, l’assessora Gambini, i vertici dell’Ato Costa, di Retiambiente e Geofor venissero urgentemente a riferire in Quarta Commissione consiliare sul Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti relativo al Comune di Pisa per il 2025 che avrebbe comportato gli aumenti che ora sono messi nero su bianco. Ma ancora una volta nessuna risposta, nessun chiarimento per mesi fino alla presentazione della delibera in questi giorni.

Infatti, il Piano economico finanziario del servizio dei rifiuti, validato dall’Autorità ATO Costa ed approvato dal Comune di Pisa, prevede che il gettito dovrà salire a 38.916.784 euro, con un aumento di 4.761.353,00 euro rispetto al 2024, il cui esercizio assestato ammontava a 34.155.413. Nel 2023 il gettito era stato di 32.960.962 milioni di euro: in 2 anni assistiamo quindi ad un aumento della Tari di 6 milioni di euro, che graveranno tutti sulle tasche della cittadinanza in un momento di crisi sociale sempre più pesante. E senza che sia previsto, in base ai documenti fino ad oggi forniti, alcun miglioramento del servizio, né sulla raccolta né sullo smaltimento dei rifiuti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...