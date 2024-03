Tax The Rich Pisa: un laboratorio per la giustizia fiscale

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività“

Così recita l’articolo 53 della nostra Costituzione. E invece, a partire dagli anni ’80, in Italia si sono succedute riforme che hanno drasticamente ridotto la progressività fiscale, tagliando le tasse ai ceti più ricchi, mentre le diseguaglianze sono marcatamente cresciute, tanto che attualmente nel nostro paese quasi l’80% della ricchezza totale è detenuto dal 20% più ricco.

Le nostre proposte vanno, invece, nel senso della giustizia sociale e stanno nel solco della Costituzione. In questo dossier raccogliamo il nostro lavoro in questi 10 anni dentro e fuori il consiglio comunale per fare di Pisa un laboratorio per la giustizia fiscale.

Leggi qui il dossier

Mi piace: Mi piace Caricamento...