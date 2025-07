Teatro Verdi: audizione in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia, molte risposte mancano, e rimane il problema delle consulenze

Dopo settimane di sollecitazioni, finalmente il Presidente della Fondazione Teatro Verdi, Diego Fiorini, e il Direttore Generale, Alessandro Ferrari, hanno partecipato alla Seconda Commissione Di Controllo e Garanzia convocata grazie al lavoro e alla pressione costante svolta dai consiglieri comunali dei nostri gruppi.

Al centro della discussione, come già denunciato pubblicamente nelle scorse settimane, la gestione degli incarichi professionali, delle consulenze e delle collaborazioni affidati dalla Fondazione nel 2024 e 2025. Una gestione che continua a mancare di chiarezza e valutazioni di opportunità.

Durante la seduta, Fiorini e Ferrari hanno rivendicato un modello di costante ricorso alle consulenze esterne, delegittimando platealmente anche le professionalità interne del Teatro, svilendo le competenze del personale e alimentando sovrapposizioni di ruoli e incarichi. A questo si aggiunge la rivendicazione anche della utilità di consulenze a titolo gratuito, come quella al dottor Lombardini. Riteniamo che sia un ossimoro inaccettabile parlare di lavoro gratuito, e riteniamo che questa strada sia inadeguata e vada subito fermata.

Ci saremmo aspettati risposte più chiare sul perché siano stati affidati tali incarichi, a quei professionisti, sull’adeguatezza degli stipendi, anche in base alla valutazione dei rischi, su cui le norme anticorruzione ci richiamano alla massima vigilanza.

Particolarmente grave l’assenza di informazioni chiare sulla costituzione di una nuova società in house della Fondazione, affidando una consulenza legale per avere un parere al riguardo senza alcun percorso pubblico di discussione e senza chiarirne finalità, missione e impatti sull’assetto futuro del Teatro Verdi.

Abbiamo inoltre evidenziato casi molto problematici come:

– la creazione di una nuova figura fiduciaria per il “Coordinamento tra Presidenza e Direzione Generale”, affidata ad un esponente di spicco di Forza Italia, Matteo Chimenti, per la cui stesura del contratto si è ricorso ad una consulenza esterna (!). Nessuna spiegazione sulla reale funzione effettivamente svolta per 500 euro al mese, ad eccezione dell’annuncio di un aumento della retribuzione.

– una consulenza per ufficio stampa e comunicazione, che appare in evidente sovrapposizione con competenze già presenti all’interno dell’organico, con possibili rischi di danno erariale. In questo caso ci è stato risposto che serviva svolgere mansioni che gli interni non facevano, quali contattare la stampa nazionale. Un bello svilimento dell’ufficio stampa interno.

Nel corso della Commissione, denunciamo infine l’attacco scomposto del nuovo Direttore Generale alla consigliera Emilia Lacroce: un episodio grave, che testimonia la difficoltà di rispondere nel merito e nel rispetto del confronto istituzionale, oltre a un certo nervosismo.

Da parte nostra continueremo, dentro e fuori le sedi istituzionali, a svolgere la nostra funzione di controllo e proposta, perché la cultura si governa con trasparenza, competenza e rispetto delle regole.

Emilia Lacroce – La città delle Persone

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Luigi Maria Sofia – Sinistra Unita

