Teatro Verdi: gestione del personale inadeguata. Il Direttore Generale faccia un passo indietro

I gruppi consiliari La città delle Persone e Diritti in Comune: Una città in Comune-Rifondazione Comunista esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro Verdi e della Fondazione Teatro di Pisa, dopo l’assemblea straordinaria del personale del 21 gennaio. Da tempo lanciamo l’allarme sulla gestione del Teatro e sul progressivo deterioramento del clima interno: quanto emerso dall’assemblea conferma una situazione che non può più essere minimizzata: è inaccettabile che proprio nel teatro cittadino, finanziato con fondi pubblici, si esasperi il clima di lavoro. Nel corso dell’assemblea sono stati rappresentati elementi dai quali risulta il verificarsi di ulteriori episodi di particolare gravità, che si inseriscono in una sequenza di comportamenti già segnalati anche in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia e che oggi sembrano arrivare ad un punto di non ritorno rispetto al rapporto tra personale e direzione.

I problemi sono diversi e sono segnalati da tempo, come la questione relativa ad alcune scelte organizzative che da tempo denunciamo: in primis il ruolo apicale di coordinamento tra Presidente e Direzione Generale affidato a Matteo Chimenti, esponente di spicco di Forza Italia, e il ricorso a collaborazioni attivate su base fiduciaria che finiscono per produrre un rischio di demansionamento del personale interno.

Lavorare al Verdi diventa sempre più difficile e gli organi di governance della Fondazione devono assumersi con urgenza le proprie responsabilità. Lo stesso deve fare il Comune a partire dal Sindaco Conti e dalla Giunta che continuano a far finta di nulla.

Per noi una Direzione che non ascolta i dipendenti e, anzi, ne sminuisce il ruolo e il valore è una Direzione che non coglie l’importanza del lavoro che queste persone svolgono. Si tratta di lavoratori e maestranze specializzate che conoscono bene la macchina del teatro e ne sono la vera anima, e che portano esperienze decennali che custodiscono il valore del teatro Verdi per la nostra città.

Chiediamo, quindi, all’amministrazione comunale, in qualità di socio principale, di intervenire immediatamente, per garantire una serena gestione e prospettive certe, relazioni positive e proficue con chi lavora, tutela del personale e credibilità istituzionale di un presidio culturale fondamentale per la città, a partire da un cambio urgente del Direttore generale che evidentemente ha svelato tutta la propria inadeguatezza come da tempo evidenziamo.

I gruppi consiliari: La Città delle Persone; Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...