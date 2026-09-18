Teatro Verdi, in Commissione di Controllo restano i dubbi sull’utilizzo degli spazi e le gratuità

Si è riunita il 15 settembre la Commissione di Controllo e Garanzia dedicata al Teatro Verdi di Pisa, convocata anche a seguito delle questioni sollevate dai consiglieri e dalle consigliere comunali de La Città delle Persone, Diritti in Comune e Sinistra Unita per Pisa sulle tariffe e sulle concessioni degli spazi del Teatro.

Ad aprile i consiglieri avevano chiesto chiarimenti sul fatto che, a fronte di una tariffa prevista di 800 euro + IVA al giorno per la concessione del Foyer, lo spazio fosse stato concesso gratuitamente in più occasioni per eventi “Cafè Foyer”, in conformità all’art. 12.1.5 del contratto di affitto di ramo d’azienda, che prevede in cambio la preparazione per la Fondazione, a richiesta, di almeno 8 servizi di catering/ristorazione fino a 100 partecipanti l’uno. Riteniamo che lasciare ad un soggetto privato la libertà di decidere come utilizzare a fini commerciali uno spazio pubblico prezioso come il Foyer del Teatro cittadino e le 8 gratuità previste dal contratto e pagate attraverso i servizi di catering al Teatro, sia una scelta politica che influenza l’utilizzo di uno spazio pubblico a fini privati.

Rimangono poi aperte alcune questioni: sulla base di quali motivazioni avvengono le concessioni gratuite degli spazi? Ciò che è emerso dalle nostre richieste infatti è che si è verificata la concessione gratuita con diretto accordo da parte del Comune dello spazio ad una scuola di danza per il saggio, mentre, molte altre per quello stesso spazio hanno pagato. Quali siano le ragioni e cosa determini scelte di questo tipo non è stato possibile evincerlo dalle fumose risposte della Fondazione.

Ugualmente non è stato possibile comprendere come mai, ad esempio, il liceo musicale della città abbia dovuto pagare per utilizzare il Verdi. «Perché una scuola pubblica, l’unico Liceo Musicale della città, deve pagare per utilizzare il Teatro Verdi?»

È una domanda che riguarda il rapporto tra le tariffe applicate e la funzione culturale ed educativa del Teatro.

Insomma non sono chiari i criteri di scelta che supportano le determinazioni di gratuità o pagamento per l’utilizzo degli spazi.

Purtroppo, invece, ad essere chiara è la visione di che cosa sia un Teatro per chi attualmente presiede e dirige quello della nostra città.

Se, per il Presidente del Teatro cittadino, aprire il teatro alla città significa rendere disponibili gli spazi per feste private alla portata di “tutti” è evidente che il problema ha radici profonde.

Anzitutto che 800 euro oltre IVA (prezzo per una serata privata nel foyer) sia, secondo il Presidente Fiorini, alla portata di tutti denota come ci sia una distanza siderale tra chi è ai vertici della gestione del Verdi e la città che quel teatro lo vede sempre più come un monumento e non come uno spazio da attraversare.

Se poi, a questo, si aggiunge una fumosità dei meccanismi di concessione gratuita degli spazi, il problema si accresce.

I casi emersi dalle segnalazioni dei cittadini mostrano che non basta conoscere le tariffe: bisogna capire come vengono applicate le gratuità, con quali criteri e secondo quali valutazioni.

Il Verdi deve essere valorizzato come patrimonio comune. Spazi e tariffe devono premiare cultura, inclusione e accessibilità.

Non essendo soddisfatti delle risposte sinora ricevute, le cercheremo ancora attraverso ulteriori atti ispettivi che possano far luce sulle questioni che abbiamo sollevato.

Ci aspettiamo dal Sindaco risposte puntuali su questi casi e sui criteri con cui vengono gestite le concessioni gratuite del Teatro.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

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