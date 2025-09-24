Teatro Verdi: la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici paga, ma è solo l’inizio. I vertici del Teatro vengano urgentemente in commissione: tante le criticità

Grazie alla forte e ampia mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici i vertici della Fondazione Teatro Verdi tornano indietro sui loro sciagurati passi, e quindi si procederà, secondo quanto comunicato dal sindacato, alle stabilizzazioni già decise da tempo e che il nuovo Direttore generale Ferrari aveva cancellato nelle scorse settimane e il mantenimento dei livelli occupazionali sia per il personale tecnico sia per quello in sala su cui Presidente e Direttore avevano annunciato un taglio sconsiderato.

Si tratta di un successo importante dei lavoratori e delle lavoratrici perché si tutelano in primo luogo i diritti e i posti di lavoro di lavoratori e lavoratrici ma al contempo si stoppa sul nascere la prima mossa di una operazione che il Presidente Fiorini e il Direttore generale Ferrari stanno portando avanti per una pesante ristrutturazione, nei peggiori termini aziendalistici, all’interno del Verdi.

Emerge ancora un dato rilevante: la lotta paga e la sua dimensione pubblica è decisiva per ottenere risultati. Ma siamo solo all’inizio, in quanto sono molteplici le criticità riguardano il teatro della città a partire dalla moltiplicazione delle consulenze ad hoc, alla trasparenza su numerose operazioni che i vertici della Fondazione stanno portando avanti come la costituzione di una società in house, al clima generale che si è instaurato con il nuovo Direttore Ferrari.

Riteniamo che quanto accaduto al Teatro Verdi in queste settimane possa essere l’occasione per l’apertura di un dibattito pubblico in città sulle politiche culturali, sul futuro del teatro a partire dalla necessità di agevolate, valorizzare ed adeguatamente finanziare le realtà indipendenti che si sforzano di rompere un muro culturale sempre più assuefatto a direttive di potere, e le condizioni degli operatori dello spettacolo – che anche a livello nazionale sta nuovamente riemergendo con forza – che vivono una vita di precariato, senza tutele adeguate, con paghe misere e senza garanzie adeguate per il loro lavoro.

Perché di questo si tratta: lavoro. Per questo critichiamo la decisione del Teatro Nuovo di pubblicizzare in questi giorni l’”assunzione” a titolo gratuito di maschere per gli spettacoli con un abbonamento per la prossima stagione. Il lavoro o è retribuito o non è. Siamo però anche consapevoli che dietro queste scelte stanno esigenze di tenuta di realtà che devono trovare il modo di sopravvivere, per questo crediamo che la questione sia politica e complessa.

Riconosciamo ed apprezziamo lo sforzo quotidiano di chi tiene aperto un teatro come il Teatro nuovo, uno degli ultimi presidi di socialità e produzione culturale nel quartiere come la stazione, con proposte culturali dirompenti e interessanti che dovrebbero essere maggiormente valorizzate. E come questa anche altrettante realtà che creano pensiero e comunità nella nostra città. Non è pensabile che le strategie di sopravvivenza passino però da non pagare il lavoro di tutte le persone che dentro e per il teatro scelgono di fare il proprio mestiere, tra queste anche le maschere..

Non pagare il lavoro non ci vedrà mai d’accordo, mentre saremo sempre al fianco di chi lotta contro un sistema che schiaccia i meno forti e che costringe al sacrificio in forza di un amore che per molti è amore per il teatro stesso, per il racconto, per le storie.

La politica deve fare la sua parte a tutti i livelli perché non si confondano volontariato e lavoro, perché l’amore per il teatro porti a donare ciò che si ha in più e mai a sacrificare un diritto per non veder scomparire ciò di cui è fondamentale non fare a meno, come quel tipo di teatro che il Teatro Nuovo da anni preziosamente ci regala.

