Teatro Verdi: nessuna trasparenza e gravi omissioni sulle tariffe per l’utilizzo degli spazi, in violazione alle normative vigenti

Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del Presidente della Fondazione Teatro Verdi Fiorini in merito all’utilizzo degli spazi del Teatro per eventi privati, quali anche una recente festa.

Come Commissari della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia abbiamo voluto fare chiarezza, presentando delle richieste precise agli uffici del Comune che si occupano di controllo sulle partecipate. Nello specifico abbiamo chiesto come mai, nella sezione Amministrazione Trasparente del Teatro, accanto al Regolamento per la concessione degli spazi, manchi completamente la pubblicazione del tariffario per l’affitto di questi spazi. O meglio, per conoscere il tariffario bisogna scrivere una mail al Teatro.

Questo è in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa sulla Trasparenza, in particolare con il decreto 33 del 2013. A confermare la nostra segnalazione è lo stesso Dirigente del Comune di Pisa che in una risposta alle nostre richieste, richiamando proprio la normativa del 2013, dice: “nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del Teatro “Canoni locazioni affitti” devono essere riportate sia le informazioni sugli immobili di proprietà che di quelli detenuti, ad esempio per concessione, come il Teatro G. Verdi di Pisa, sia gli eventuali canoni di locazione attivi che quelli passivi”.

Ma ancora una volta di tutto questo non c’è traccia sul sito della Fondazione Teatro. Il Presidente Fiorini e il Direttore generale dovrebbero, quindi, rispondere di queste pesanti violazioni della normativa sulla trasparenza. Il Teatro è uno spazio pubblico e il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto di norme precise. Per questo porteremo la questione con urgenza in seconda Commissione di Controllo e Garanzia perché sia fatta luce sui soggetti privati a cui è stato dato il Teatro in questi anni e con quali costi e in base a quali tariffe, che ad oggi non sono pubbliche.

Il problema della Trasparenza resta gravissimo alla Fondazione Teatro di Pisa, e lo denunciamo da mesi: prima la questione delle Consulenze, che mancavano anche queste nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, poi il silenzio dei vertici in Commissione, ora la questione della concessione degli spazi. Ci chiediamo come mai al Teatro Verdi amino giocare a nascondino con gli atti che dovrebbero essere invece pubblicati per legge.

Denunciamo con forza i gravi problemi gestionali che questa e altre vicende mettono sotto gli occhi di tutti, non ultima la questione del personale, emersa nei mesi scorsi: pretendiamo risposte e anche un controllo adeguato del Comune sul rispetto delle normative sulla trasparenza da parte del Teatro Verdi, così come da parte delle altre società partecipate.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Emilia Lacroce – La città delle persone

Luigi Sofia – Sinistra Unita per Pisa

