Teatro Verdi: Nuovo Direttore generale selezionato senza il parere di una commissione di esperti

Il nuovo Direttore Generale della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Alessandro Ferrari, è stato nominato dal CdA del Teatro Verdi senza che venisse nominata una commissione consultiva formata da esperti, come invece avvenuto opportunamente nel 2021 vista l’importanza della figura da scegliere.

Dal nostro question time nel corso dell’ultimo consiglio comunale è infatti emerso che il CdA ha effettuato la nomina solo con l’analisi del curriculum che solo martedì pomeriggio, proprio a seguito della nostra denuncia, è stato pubblicato sul sito della Fondazione a dimostrazione ancora una volta delle ripetute violazioni in materia di normativa sulla trasparenza.

Dalla lettura dello stesso risulta evidente che il nuovo Direttore, a differenza dei precedenti, non ha alcuna “comprovata esperienza direzionale” come indicato al punto 3.3 del bando, così come risulta evidente che non abbia alcuna competenza specifica di teatro: l’unico legame con il mondo della cultura sembra essere quello di aver prestato servizio presso l’ufficio di Gabinetto del Ministro Sangiuliano, che oggettivamente sembra essere poca cosa.

Questa vicenda pone un enorme problema nella gestione del Teatro, per le modalità assolutamente non adeguate di selezione adottate dal Presidente Fiorini e dagli altri membri del CdA e per la mancanza di trasparenza nella comunicazione di queste decisioni alla cittadinanza.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

