Teatro Verdi: sosteniamo la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici: in gioco i diritti e il futuro del Teatro. Fiorini e Ferrari vengano subito in commissione

Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro totale sostegno alla mobilitazione lanciata dai lavoratori e alle lavoratrici del Teatro Verdi per la gravissima situazione riguardante la tutela dei diritti, dei livelli occupazionali, e il clima che i vertici della Fondazione hanno creato con tutto ciò che questo comporta quindi del futuro dello stesso teatro della nostra città.

Una situazione che si è determinata sotto la nuova Presidenza Fiorini e in particolare con il nuovo Direttore Generale Ferrari ma di cui è pienamente responsabile anche il sindaco Conti e che ha portato lavoratori e lavoratrici ad una decisione unica nella storia del Teatro Verdi: indire uno sciopero il giorno della apertura della stagione lirica il prossimo 19 settembre. Una scelta difficile che noi condividiamo pienamente e che ci auguriamo che tutta la città sappia cogliere e sostenere.

Già negli scorsi mesi abbiamo denunciato il proliferare di consulenze esterne create ad hoc secondo la peggiore lottizzazione come denunciamo da mesi e che, invece, nel corso della audizione svoltasi a luglio in seconda commissione di controllo e garanzia sia il Presidente Fiorini sia il Direttore Generale Ferrari hanno rivendicato, delegittimando platealmente anche le professionalità interne del Teatro, svilendo le competenze del personale e alimentando sovrapposizioni di ruoli e incarichi. A questo si aggiunge la rivendicazione anche della utilità di consulenze a titolo gratuito, come quella al dottor Lombardini. Riteniamo che sia un ossimoro inaccettabile parlare di lavoro gratuito, e riteniamo che questa strada sia inadeguata e vada subito fermata.

Nelle ultime settimane è poi emerso, grazie alle denunce dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici venuti in commissione lo scorso venerdì su nostra richiesta, un quadro preoccupante e completamente diverso da quello che i vertici del Teatro hanno provato demagogicamente a presentare nei mesi scorsi sul fronte lavorativo e gestionale.

Non è ammissibile lo stop improvviso a due stabilizzazioni che erano state annunciate con certezza in assemblea, salvo poi essere ritirate all’ultimo momento, oltre a problemi sul turnover. Un fatto grave che mina la fiducia, dopo anni di lavoro e sacrificio dentro il nostro Teatro e un percorso concordato, dopo una dura lotta, con i sindacati per il completamento delle stabilizzazioni.

Non è possibile che da un lato si continuino a dare consulenze, mentre dall’altro si neghino diritti e tutele a chi garantisce ogni giorno la vita stessa del Teatro. La cultura non si difende riducendo il personale o precarizzando chi lavora: si difende valorizzando le professionalità, rispettando gli impegni presi e assicurando condizioni di lavoro dignitose.

A questo si aggiungono altre scelte che rientrano nella stessa logica: dalla riduzione del personale di sala alle mancate sostituzioni del personale che va in pensione, per arrivare a pesanti rapporti con i dipendenti.

Il Teatro Verdi è un bene comune e non può essere gestito con logiche aziendalistiche che scaricano i problemi sui lavoratori e le lavoratrici e tagliano sul costo del lavoro.

Siamo e saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le forme di mobilitazione che sono in atto, perché difendere i loro diritti significa difendere il futuro del Teatro stesso e della cultura a Pisa.

Per questo abbiamo chiesto con urgenza che i vertici del Teatro vengano a riferire in Commissione, facendo chiarezza e assumendosi le proprie responsabilità di fronte alla città.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Emilia Lacroce e Paolo Martinelli – consiglieri comunali La città delle persone

