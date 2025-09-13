Teatro Verdi: tra lottizzazioni e diritti dei lavoratori negati

Si è svolta venerdì la seconda commissione di controllo e garanzia con l’audizione della RSU del Tetro Verdi e i rappresentanti della Cgil e dei Cobas. (La registrazione video della seduta e consultabile di seguito in questo pagina.)

Siamo di fronte a una situazione gravissima che è stata denunciata dai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro Teatro: ritiro di stabilizzazione definite da tempo di lavoratrici che da anni e anni lavorano in teatro, riduzione del personale di sala, mancate sostituzioni del personale che va in pensione, pesanti rapporti con i dipendenti: una vergogna!!!

Tutto questo mentre i vertici del teatro moltiplicano le consulenze ad hoc, secondo la peggiore lottizzazione come denunciamo da mesi senza valorizzare le professionalità esistenti.

Dalla maggioranza solo silenzi imbarazzanie e imbarazzati di fronte a questo quadro.

Serve che tutta la città si muova e sostegno della lotta che i lavoratori e le lavoratrici del Teatro stanno intraprendendo: non è solo una lotta per i diritti del lavoro ma per un modello pubblico e non del peggiore aziendalismo di una delle maggiori istituzioni culturali della nostra città.

Noi ci siamo e siamo al loro fianco e sosterremo tutte le forme di mobilitazione che già dai prossimi giorni verranno fatte.

Abbiamo chiesto che il Presidente Fiorini e il Direttore Ferrari vengano subito a riferire in commissione e Conti dia delle spiegazioni subito nel prossimo consiglio comunale.

Una città in comune

