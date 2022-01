TG RAGIONE - Edizione speciale AulettaGate

Le notizie di questo telegiornale sono tutte assurde, ma una, purtroppo, è anche vera. Ciccio Auletta, operando in Consiglio comunale a nome di Una Città in Comune, è stato querelato per diffamazione da parte dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi; il diritto alla critica politica e la funzione stessa del ruolo di consigliere comunale sono minacciati da questa forma di pressione intimidatoria, che più volte abbiamo visto messa in atto dal mondo dell'imprenditoria, della finanza, delle grandi aziende che operano sul nostro territorio. L’arroganza con cui un’azienda pretende che le proprie proposte e i propri interessi privati siano anteposti alla volontà delle istituzioni pubbliche è inaccettabile. Mercoledì 26 il giudice dovrà decidere se procedere con l'archiviazione della querela (come già proposto dal PM, che ha dichiarato l’inconsistenza delle accuse). Come Una Città in Comune, forti della solidità e solidarietà della nostra rete, aspettiamo assieme al nostro consigliere Ciccio Auletta la decisione del giudice con la serenità di chi ha reso pubblico e denunciato i danni legati all'ampliamento della pista di Peretola e ha affiancato lavoratrici e lavoratori del comparto handling nella lotta contro la svendita, senza mai scendere a compromessi e battendosi sempre per difendere gli interessi collettivi. Per approfondire tutte le sfaccettature di questa vicenda, vi suggeriamo la lettura delle seguenti note sul nostro sito web: https://unacittaincomune.it/index.php?s=toscana+aeroporti