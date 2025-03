Tombolo Dock: la banchina per la guerra fuori da ogni controllo e piano di sicurezza. Vietare il trasporto di armi nell’intero territorio pisano

La recente riapertura della banchina “Tombolo Dock” lungo il Canale dei Navicelli, finalizzata a potenziare il trasporto di armi e mezzi militari in entrata e uscita da Camp Darby, rappresenta l’ennesimo tassello di un preoccupante mosaico che trasforma progressivamente Pisa in uno dei principali hub per lo stoccaggio e il transito di armamenti. Un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche belliciste promosse dal governo Meloni, dalla Commissione Europea, dalla NATO e dagli Stati Uniti, che legittima un sistema complice di conflitti e violenze globali.

La stretta connessione tra l’aeroporto militare di San Giusto, il porto di Livorno e Camp Darby – base logistica delle forze armate statunitensi – rende il nostro territorio un nodo cruciale per la filiera degli armamenti. La riapertura della banchina non fa che rafforzare questa rete, consolidando il ruolo di Pisa come crocevia di interessi militari e di guerra, lontano dagli occhi e dalla coscienza della cittadinanza.

Sulla funzione della banchina e sul rapporto con il Comune di Pisa e la Port Authority, nelle scorse settimane abbiamo ricevuto risposte a dir poco agghiaccianti. A seguito della nostra interrogazione, l’assessore Latrofa – basandosi sulle indicazioni del presidente della Port Authority (società interamente controllata dal Comune di Pisa), il leghista Del Seppia – ha confermato confermato le nostre preoccupazioni. In primo luogo, non è mai stato redatto alcun piano di sicurezza per il trasporto di armi o mezzi militari lungo il Canale dei Navicelli. Non solo: né la Port Authority né l’Amministrazione Comunale sono state coinvolte o informate sulle operazioni di collaudo della banchina, né hanno ricevuto dati sulla sua attivazione.

A questo si aggiunge che in base alla risposta fornita alla nostra interrogazione Port Authority e il Comune di Pisa non avrebbero ricevuto “alcuna richiesta di autorizzazione o

comunicazioni ufficiali sulle movimentazioni di qualsivoglia equipaggiamento militare da quando il binario e la sistemazione definitiva della darsena sono entrati in funzione”. Una versione che ricorda le rassicurazioni – poi rivelatesi false – sui trasporti di armi su strada: dopo anni di silenzi, abbiamo scoperto e denunciato che le movimentazioni lungo l’Aurelia vengono regolarmente segnalate alla Polizia Municipale. Per questo chiediamo verifiche immediate e trasparenza.

Non resteremo in silenzio di fronte alla militarizzazione del territorio e alla sua trasformazione in un hub per il business delle armi. Monitoreremo ogni spostamento di armamenti e ribadiamo con forza: nessuna infrastruttura civile deve essere complice della guerra. Chiediamo a tutta la cittadinanza di unirsi a noi nella vigilanza e nella mobilitazione. La pace e la giustizia sociale devono guidare le politiche del nostro territorio, non gli interessi delle lobby militari.

Diritti in Comune

Per una Pisa libera dalla guerra, per un futuro di pace.

